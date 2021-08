Via Croce Rossa, anziana si uccide lanciandosi dalla finestra di una casa di riposo

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I carabinieri hanno sentito il personale della struttura. Non sono chiare le ragioni che hanno spinto l'anziana a compiere l'estremo gesto

Tragedia in viale Croce Rossa. Una donna di 80 anni è morta, ieri, lanciandosi da una finestra della casa di riposo dove era ospite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno sentito il personale della struttura. Il corpo della donna è già stato restituito alla famiglia per lo svolgimento dei funerali.

È il secondo caso che si registra in pochi giorni. Alla fine di luglio un uomo di 88 anni ha compiuto il gesto estremo gettandosi nel vuoto dal terzo piano di un palazzo di via Duca della Verdura, non lontano dall’incrocio con via Sampolo. Anche lui era ospite di una casa di riposo.

Si ricorda che c'è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E’ “Helpline – Telefono giallo”, progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Afipres (Associazione Famiglie Italiane Prevenzione Suicidio) Marco Saura. Al numero gratuito 800 011 110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.