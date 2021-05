Due suicidi in poche ore, morti un uomo e una donna

Una 65enne si è lanciata dal quinto piano in via Marchese di Roccaforte, mentre un anziano si è buttato dal quarto piano nella zona di Villa Sperlinga

Due casi di suicidio a Palermo in meno di 24 ore. Una donna di 65 anni ha perso la vita ieri mattina in via Marchese di Roccaforte dopo essersi lanciata nel vuoto dal quinto piano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, ma per lei non c’era più nulla da fare.

Un’altra tragedia si è consumata poche ore dopo in via Francesco Scaduto, alle spalle di Villa Sperlinga, dove un uomo 84 anni si è tolto la vita gettandosi dalla finestra di casa sua, al quarto piano. Anche in questo caso i sanitari intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Si ricorda che c'è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E’ “Helpline – Telefono giallo”, progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’'Associazione famiglie italiane prevenzione suicidio Marco Saura. Al numero gratuito 800 011 110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati come psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.