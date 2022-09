E' rinviato a data da destinarsi il sit in dell'Osservatorio Antigone Sicilia in programma per stasera, domenica 25 settembre, davanti alla sede del tribunale di Tribunale. "Un imprevisto - fa sapere Pino Apprendi - ci impedisce di scendere in piazza. L'iniziativa sarà riprogrammata nei prossimi giorni". La manifestazione era stata fissata per la mezzanotte.