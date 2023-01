Successo alla Kalsa per il concerto di Natale dell'ensemble Sax Solum del maestro Peri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Grande partecipazione per il concerto di Natale, eseguito dall'ensemble Sax Solum diretta dal Maestro Antonino Peri, nella chiesa di Santa Maria della Pietà alla Kalsa nel centro storico di Palermo. L'ensemble composta da musicisti professionisti e laureandi, ha eseguito degli arrangiamenti da musiche di celebri compositori come Morricone, Bellini, Prokofiev, Bizet, ma anche dei suggestivi brani composti dai colleghi Mirco Reina con "Sacred Visions" e Salvatore Passantino con "La Velata". Le note di "Natale 94" composizione scritta da Mauro Schiavone hanno chiuso il concerto di natale. Poi non è mancato il bis : il "Valzer brillante" di Giuseppe Verdi da "il Gattopardo", a grande richiesta del pubblico presente. Prima dell'esecuzione, il Maestro Antonino Peri, ha ricordato ai presenti la particolare ricorrenza del 175° anniversario della presentazione del saxofono in Italia. Il concerto è stato voluto dall'Associazione Identità Giovane che organizza per il 2023 una serie di appuntamenti culturali in collaborazione con la parrocchia guidata da don Giuseppe Di Giovanni, che al termine del concerto ha sottolineato “la magistrale esecuzione dei musicisti che hanno saputo trasmettere belle emozioni infondendo quella pace e serenità tipiche del clima natalizio”.