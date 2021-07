Successo al Giardino dei Giusti con il BachStringEnsemble​ dell'Orchestra sinfonica siciliana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Grande successo giorno 8 Luglio alle 21.00 per la riapertura della​ stagione cameristica della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana al Giardino dei Giusti, in via Alloro, con​ il BachStringEnsemble, un concerto che ha​ proposto in un apertura il Nocturne di Rolf Løvland, brano eseguito per la prima volta in Sicilia, con la Vivaldiana di Peter Martin, omaggio al grande compositore veneziano. Performance uniche​ in Italia​ con i brani​ di Stirling, Kosma, Sostaković, Sharma, Bernstein, Fax, McGregor e Gershwin .In chiusura Brandeburg, originale arrangiamento di Larry Moore del Concerto Brandeburghese n. 3 di Bach con le Performance delle danzatrici orientali Claudia Piraino (in arte Farida) e Katya Randazzo (Tahira). Il violino, la voce soave del Prof.Petrotto la bravura dei musicisti hanno coinvolto i presenti fino a chiusura concerto in cui hanno seguito​ due Bis. L'ensemble è formato da Salvatore Petrotto (primo violino e voce), ideatore del complesso Cumbo (violino), Giorgio Chinnici (viola), Claudia Gamberini (violoncello), Damiano D'Amico (contrabbasso), Riccardo Scilipoti (tastiera) e Giuseppe Mazzamuto (percussioni).Il gruppo nel corso degli anni, ha partecipato a diversi programmi di enti locali e televisivi per conto della RAI e di MTV nonché a rassegne musicali del territorio e a manifestazioni benefiche quali Telethon, 30 Ore per la vita e Benefit Concert. Inoltre hanno registrato in prima assoluta le musiche dei compositori Joachim Johow e Jonathan FeBland. Petrotto: "La musica, il canto e la danza si fanno portavoci, col loro linguaggio universale, di un messaggio di pace e di speranza, un messaggio che ha​ lo scopo di portare lo spettatore, attraverso un viaggio musicale inebriante e ipnotico, a​ dimenticare le problematiche del quotidiano