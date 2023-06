Subacquea, riconoscimento Imca per il centro studi Cedifop e per il repertorio telematico della Regione siciliana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Con una decisione che ha dello "storico", l’IMCA (International Marine Contractors Association) ha pubblicato le circolari 1384 e 1385, dove riconosce l'addestramento, conseguito dagli standard, previsto dall'IDSA (Internazional Diving Schools Association) per i livelli Offshore e in particolare per il Surface Supplied Offshore Air Diver (IDSA Level 3). Cosicché, in qualità di unica scuola Full Member IDSA in Italia, il Centro Studi Cedifop di Palermo, scuola di formazione professionale di subacquea industriale, ente che opera al molo Sammuzzo all’interno del porto del capoluogo isolano, per il percorso formativo per Top Up (che corrisponde a IDSA level 3), ha ottenuto il riconoscimento IMCA. Tutto ciò, vale anche per coloro che in passato hanno frequentato e concluso questo corso o che è nelle loro intenzioni di frequentarlo in futuro. Stesso discorso per gli iscritti per i livelli Offshore al repertorio telematico dei Commercial Diver previsto dalla legge 07/2016 della Regione Siciliana, che ottengono così il riconoscimento IMCA.