Cambiano le tariffe Suap: azzerati diritti istruttori e di segreteria per alcune pratiche

Oneri di istruttoria e diritti di segreteria a zero euro per le cessazioni e le variazioni, mentre per le pratiche antincendio si dovranno pagare soltanto i 30 euro per i diritti di segreteria. E' quanto prevede una delibera sui procedimenti amministrativi di competenza del Suap approvata ieri dalla Giunta su proposta dell'assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti. "A pochi mesi dall'approvazione del nuovo tariffario dei diritti di istruttoria e segreteria dei procedimenti dell'area sviluppo economico - dichiara l'assessore Forzinetti - siamo riusciti a fare una revisione al ribasso sugli oneri previsti per alcuni procedimenti, per un importo complessivo di circa 81.000 euro".

Forzinetti ricorda inoltre che "abbiamo ereditato una delibera folle, che prevedeva aumenti dei diritti di segreteria e istruttoria fino a 800 euro, fortunatamente già in sede di approvazione avevamo ridotto di oltre il 70% gli aumenti previsti".

Maggiori introiti rispetto alle previsioni

Una revisione quella attuata dall'Area dello Sviluppo economico che è stata possibile anche grazie al fatto che per il 2023 nelle previsioni di bilancio erano previsti introiti per 70 mila euro alla voce "Proventi derivanti dai diritti di istruttoria e dai diritti di segreteria sui procedimenti di competenza del Suap ai sensi del tariffario delle prestazioni" e che ad oggi, come riporta la proposta di delibera poi approvata dalla Giunta "risulta accertata la somma di 254.832 euro pertanto è stata introitata una maggiore somma pari a 184.832 euro".

Le nuove tariffe Suap

Nella tabella sotto allegata alla delibera di Giunta, il quadro completo su come cambiano le tariffe Suap a seconda del procedimento da presentare, dopo la revisione.