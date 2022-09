"Mi ha stuprato in auto dopo una serata alla Vucciria": la denuncia di una ragazza, indaga la polizia

Sarebbe dovuta essere una serata come tutte le altre. E invece, poco prima di tornare a casa, sarebbe stata violentata nel cuore della notte da un suo coetaneo, conosciuto poco prima alla Vucciria. La vittima è una ragazza palermitana di 29 anni che il giorno dopo ha presentato una denuncia al commissariato di polizia. A confermare la violenza una visita medica effettuata in ospedale.

Secondo quanto raccontato dalla giovane lo stupro sarebbe avvenuto nella notte tra lunedì e martedì nella zona di via Ugo La Malfa. La 29enne, dopo aver trascorso con amici una serata alla Vucciria, sarebbe stata avvicinata da un ragazzo con il quale avrebbe poi passato del tempo - bevendo e mangiando - tra piazza Garraffello e la Taverna Azzurra. Dopo la serata, il ragazzo si sarebbe offerto di accompagnarla a casa. E' lungo il tragitto però che il giovane avrebbe deviato strada, infrattandosi in una traversina di via Ugo La Malfa. Dapprima avrebbe provato a baciarla poi, raccogliendo il rifiuto della donna, avrebbe iniziato a provarci con forza fino ad avere un rapporto completo contro il volere della 29enne.

Quando la ragazza è riuscita finalmente a divincolarsi, è scappata a piedi sotto choc. Tornata a casa - dopo una notte passata insonne, come poi confermerà alla polizia - la mattina seguente ha chiamato l'ex fidanzato per confidargli quello che le è successo. E' lui a convincerla (e ad accompagnarla) a sporgere denuncia al commissariato. La ragazza non aveva preso il numero di targa, ma è stata in grado di fornire alla polizia un identikit completo del giovane con cui ha trascorso la serata in Vucciria.

La polizia, che ha aperto un'indagine per risalire all'identità del ragazzo, ha sequestrato gli indumenti per verificare se su questi fossero presenti tracce biologiche dell'aggressore. Intanto, dopo la visita in ospedale, sono state riscontrate lesioni alle parti intime della giovane compatibili con una violenza sessuale e vari lividi in diverse parti del corpo.