Il racconto della turista stuprata in un b&b: "Ero felice, poi mi ha preso un braccio e ho avuto paura..."

Era appena arrivata a Palermo dal Canada per raggiungere il suo compagno, finito al Policlinico dopo un incidente stradale, il 2 novembre scorso. Non parla una parola d'italiano e non sa come muoversi in città, dopo aver preso in affitto una stanza in un b&b di via Marinuzzi, nella zona della stazione centrale. Ma, proprio al Policlinico, avrebbe incontrato una persona, "Ago", che "è stato gentilissimo" e l'avrebbe aiutata. Se ne sarebbe fidata a tal punto, che avrebbe deciso di trascorrere la serata con lui, ospitandolo assieme a un cugino proprio nella struttura ricettiva, dove "ero molto felice e mi stavo divertendo", anche bevendo birra e Sambuca. La turista canadese, però, quando avrebbe riaperto gli occhi alle 6 del mattino successivo, dalle condizioni della camera, tra un bicchiere rotto e la presenza di diversi preservativi in un cestino, avrebbe capito che durante quella notte sarebbe successo qualcosa, ovvero che sarebbe stata stuprata.

La denuncia: "Ha cercato di baciarmi, gli ho detto no e poi non ricordo nulla..."

E' questo, in sintesi, il racconto che la donna di 36 anni - che con la sua denuncia ha poi fatto arrestare per violenza sessuale di gruppo due cugini, Agostino e Giuseppe Romano, lo scorso 8 marzo, ma la notizia è stata diffusa solo oggi - ha spiegato agli inquirenti, dicendo di essere stata colpita da una sorta di amnesia e che l'ultima cosa che ricordava è che "Agostino, con cui mi ero scambiata il profilo Instagram, cercava di afferrarmi per un braccio, faceva per baciarmi, mi mettevo a ridere e gli dicevo no, che non era possibile fare questo. Questo è l'ultimo ricordo che ho con precisione. Eravamo sul divano quando cercava di baciarmi... Quando mi sono svegliata - ha messo ancora a verbale - avevo addosso solo la mia felpa bagnata, penso che qualcuno mi abbia messa in doccia. C'era un bicchiere di vetro rotto. Ho iniziato a pulire e mandato un messaggio ad Agostino per chiedergli cosa fosse successo. Nell'immondizia c'erano dei preservativi ero impaurita da questo. Raccoglievo tutto e lo mettevo in una busta. Ho messo subito a lavare le lenzuola. Solo dopo del tempo ho avvertito dei dolori e mi sentivo stanca come non mai. Vedendo i preservativi e la stanza ho capito quello che era successo. Ho chiamato il mio fidanzato che mi ha suggerito di chiamare la polizia".

I medici legali: "Graffi, ematomi, ma nessun segno di violenza sessuale"

Come emerge dall'ordinanza del gip Ivana Vassallo, contro i due indagati ci sarebbero una serie di intercettazioni, l'analisi dei tabulati telefonici, ma anche le conversazioni captate tra le loro rispettive compagne, a conoscenza del fatto che i cugini Romano avrebbero trascorso buona parte di quella serata e di quella notte con la turista. Gli accertamenti medici sul corpo della presunta vittima hanno messo in evidenza che avrebbe avuto una serie di ematomi e graffi in diversi punti, ma senza riscontrare segni di violenza sessuale. Avrebbe certamente assunto alcol quella sera e anche cannabis. Non sarebbe stata riscontrata inoltre la presenza nel suo sangue della così detta droga dello stupro - che avrebbe potuto determinare l'assenza di ricordi - ma per gli esperti consultati dalla Procura, la sostanza tende a lasciare tracce nel sangue soltanto solo per poche ore e non si potrebbe escludere quindi che sia stata somministrata alla donna.

Gli indagati: "E' stata una notte di sesso, ha detto tante bugie"

Dal canto loro i cugini Romano, difesi dall'avvocato Rosalia Zarcone, negano ogni forma di violenza. Convocati nella caserma dei carabinieri a pochi giorni dalla denuncia, peraltro, avrebbero ammesso di essere stati con la turista, affermando che si sarebbe trattato però di un rapporto consenziente. Agostino Romano diceva, senza sapere di essere intercettato: "Qua l'unico errore che abbiamo fatto è nei confronti di mia moglie e mi vergogno di aver fatto questa cosa" e Giuseppe Romano rispondeva: "Agostì, ma noi che abbiamo fatto? Io sono tranquillo perché non c'è stata nessuna violenza...." e l'altro: "Mi sto prendendo di rabbia, ma ci sta questa paura... Perché questa ha detto: 'C'erano tutti', ma tutti chi? Questa ragazza ha detto tante bugie, chissà quante cose avrà raccontato nel mezzo".

"Abbiamo avuto rispetto e educazione nei confronti della donna"

E proseguiva: "Secondo me loro si sono già fatti un quadro della situazione, però attenzione, non siamo santi nei confronti dell'uomo, però è stato..." e Giuseppe Romano: "E' stata una serata di sesso, naturalissimo senza nessuna cosa violenta, io non ho niente da nascondere... Noi non abbiamo fatto niente, se fare l'amore come abbiamo fatto noi, sesso, se fare l'amore così, se fossero tutti così con questa educazione e rispetto nei confronti di una donna...". E Agostino Romano: "Il piacere è piacere noi abbiamo provato piacere come lei ha provato piacere, anche se lei". Concludeva il cugino: "Noi non abbiamo fatto niente è stata una serata di sesso... Tu l'hai detto che ti ha portato a casa?" e l'altro: "Tutte quelle cose gliele devi dire al...".

Il messaggio della turista: "Perché mi hai fatto questo?"

Dagli accertamenti compiuti sui cellulari dei due emergerebbe, in particolare nel caso di Agostino Romano, una chat su Instagram con la vittima, che avrebbe provato a contattarlo più volte intorno alle 5.57 del 2 novembre, cioè il giorno dopo la presunta violenza sessuale. Non ottenendo risposte gli avrebbe dunque scritto in inglese: "Perché mi hai fatto questo?". Lui avrebbe quindi provato a ricontattarla e poi le avrebbe scritto: "Cosa? What?", apparentemente senza comprendere il riferimento. E poi: "Io mi sono messo a disposizione per il tuo amico in ospedale, poi ti ho accompagnato a prendere del cibo... Poi ci siamo rilassati davanti a una bottiglia mettendo le cose in chiaro da buoni adulti abbiamo continuato la serata... Siamo stati bene, ci siamo divertiti tutto qua, tu hai acconsentito io te l'ho chiesto e tu hai detto va bene... Forse abbiamo bevuto un po' troppo, io sono stato male tutta la notte, comunque sei una persona speciale". Una versione diversa, dunque, rispetto a quella sostenuta dalla turista. Che ha riferito appunto che di fronte a un tentativo di approccio da parte di Agostino Romano, lo avrebbe respinto e gli avrebbe detto chiaramente no.

"Mi ha tirato il braccio, per paura ho riso e gli ho detto: 'Per favore no'"

La presunta vittima, risentita dai carabinieri l'8 novembre, avrebbe ribadito questa versione: "L'ultimo ricordo è che l'impiegato dell'ospedale (Agostino Romano è dipendente di una cooperativa che si occupa delle pulizie al Policlinico, ndr), mi ha tirata per il braccio. Per la paura ho inizialmente riso e ho chiesto cosa stesse facendo, dicendo: 'Per favore no'". E anche: "Io ho detto che non mi volevo ubriacare e lui mi ha detto che me ne avrebbe fatto provare solo un po'", riferendosi a "un cucchiaio di sambuca". Ha pure rimarcato che "non so dire da dove provenissero le altre bottiglie d'alcol e i preservativi", ma secondo la difesa degli indagati la donna avrebbe acquistato i profilattici insieme a loro, così come la birra. Infine la turista ha chiarito che se la mattina successiva avrebbe ripulito il b&b, mettendo pure a lavare le lenzuola, sarebbe perché "quella mattina ho chiamato i miei genitori e mio padre, che è di origini italiane, mi ha detto che la polizia in Italia è corrotta e che avrebbero potuto arrestarmi, per questo presa dal panico, ho raccolto quello che ho trovato...".