La violenza di gruppo al Foro Italico, la vittima esce allo scoperto e si sfoga sui social: "Avete rotto"

Alla fine ha rotto il silenzio in cui si era chiusa dopo la violenza di gruppo e l'eco che ha avuto la storia. "Sinceramente sono stanca di essere educata, quindi ve lo dico in francese, mi avete rotto la..." "con cose del tipo 'ah ma fa i video su TikTok con delle canzoni oscene', 'è normale che poi le succede questo', oppure 'ma certo per come si veste'. Me ne dovrei fregare, ma non lo dico per me", "più che altro se andate a scrivere cose del genere a ragazze a cui succedono cose come me, e fanno post come me, potrebbero ammazzarsi. Sapete che significa suicidio?".

Si è sfogata così attraverso i social la diciannovenne vittima dello stupro avvenuto a inizio luglio. La ragazza continua affermando il proprio disinteresse verso le critiche ricevute nei giorni scorsi da tanti utenti che, privatamente, hanno sentito l’esigenza di dire la propria alla giovane. "Già sapevo che qualcuno avrebbe fatto lo scaltro", osserva, "ma io rimango me stessa e manco se mi pagate cambio, perciò chiudetevi la boccuccia piuttosto che giudicare una ragazza stuprata", ha aggiunto pubblicando anche gli screenshot di alcuni messsaggi ricevuti privatamente da altri utenti.

Intanto è tornato in carcere uno dei sette indagati, l'unico minorenne (che ha compiuto 18 anni 20 giorni dopo l'aggressione contestata) coinvolto nella vicenda. Appena uscito dal Malaspina, sabato scorso, avrebbe avuto un solo pensiero: pubblicare su TikTok sue foto ed inneggiare alle sue "prodezze", cioè aver violentato in gruppo una ragazza di 19 anni: "Sto ricevendo tanti messaggi da ragazze, ma come faccio a uscire con tutte? Siete troppe" oppure "La galera è il riposo dei leoni".

Sui fatti del Foro Italico e tutto ciò che ne è conseguito è intervenuta anche Dacia Maraini che ha focalizzato l’attenzione sulla “pessima influenza della rete e dei social sui ragazzi che imparano il linguaggio dello stupro, della violenza, della pornografia. Non è colpa dei giovani - afferma la scrittrice - che purtroppo sono preda di una cultura della prepotenza, della violenza. Gli va insegnato il rispetto e il sentimento, e lo deve fare la scuola che deve prendere in carico l''educazione al sentimento', cosa che va insegnata e che spesso le famiglie non sanno fare".

Si è tenuto ieri il comitato per l’ordine e la sicurezza convocato a seguito della vicenda che ha portato all’arresto di sette giorni. Il prefetto Maria Teresa Cucinotta auspica il “cambiamento culturale” che per anni è stato leit motivi dell’ex sindaco Leoluca Orlando. Cambiamento che, oggi come oggi, si fa fatica a toccare con mano. In questa occasione l’epicentro dei problemi viene individuato nella Vucciria: è qui, ha promesso il prefetto, che le forze dell’ordine “metteranno in campo azioni per un maggiore controllo della movida”.