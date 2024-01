Lo stupro al Foro Italico e il giallo dei video, la difesa: "Ecco le immagini di quella serata"

Nella ricostruzione di quanto accaduto la notte del 7 luglio scorso, quando una diciannovenne sarebbe stata stuprata da sette coetanei in un cantiere abbandonato del Foro Italico, hanno avuto un ruolo molto importante anche le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti sia alla Vucciria, dove la vittima aveva incontrato gli imputati intorno a mezzanotte e mezza, ma anche lungo il tragitto compiuto dal gruppo per arrivare al cantiere, lungo corso Vittorio Emanuele. La difesa dei ragazzi ha deciso di far analizzare le immagini ad un tecnico e di depositare agli atti del processo una sua consulenza, che PalermoToday ha potuto visionare.

Guardando i video non solo il tecnico riuscirebbe a confutare alcuni punti del racconto della vittima, ma mette in evidenza come non sarebbero stati estrapolati una serie di filmati ripresi da telecamere presenti tra Porta Felice e il Foro Italico che avrebbero potuto essere "assai utili - scrive - nel fornire preziosi dettagli per la comprensione dei fatti avvenuti" quella notte, anche perché alcune di esse inquadrerebbero proprio il cantiere, dove sarebbe avvenuta la violenza. E paventa anche un giallo perché, secondo i suoi accertamenti, agli atti sarebbero presenti diversi video che mostrerebbero il percorso di ritorno degli imputati dopo lo stupro, intorno all'1.22, ma non il resto, cioè il tragitto di andata e l'ingresso nel cantiere.

L'arrivo alla Vucciria

La diciannovenne ha riferito di essere arrivata alla Vucciria quella sera assieme ad un'amica, la quale però, sentita il 7 novembre - dunque quattro mesi dopo la denuncia della vittima - dagli avvocati degli imputati, nell'ambito di indagini difensive, ha affermato di essere andata in piazza Caracciolo con altre due persone e che la ragazza l'avrebbe raggiunta dopo. Ha anche spiegato di essersi allontanata "perché già sapevo come sarebbe andata a finire", riferendo che "era così tutte le sere", ovvero che la diciannovenne si sarebbe appartata e che lei sarebbe rimasta sempre ad aspettare. Ha detto pure che "era lei che voleva stare con loro", cioè con gli imputati, quella sera. Una versione contro la quale la vittima ha annunciato querele. Dalle immagini estrapolate dal tecnico della difesa si vede l'arrivo della vittima alle 00.30 in piazza Caracciolo, mentre sono presenti altre persone, e che "sembra fare un cenno di saluto ad Angelo Flores", ovvero all'unico imputato che la giovane ha detto di conoscere, del quale si era "innamorata" e che avrebbe frequentato già da qualche tempo, avendo con lui diversi rapporti consenzienti. Flores è l'imputato che ha filmato la violenza con il suo cellulare, inviando anche i video, definendo il tutto "uno stupro di massa".

Il saluto con Flores e l'amica che va via

Come rileva il tecnico della difesa, subito dopo l'arrivo in piazza Caracciolo, la vittima "esce dall'inquadratura" e ritorna "poche decine di secondi dopo con il telefonino all'orecchio". Alle 00.31 "saluta Flores" con un bacio (Frame 1). Subito dopo saluta un altro degli imputati ed è visibile anche l'amica, ma le due "si separano e la vittima va verso i ragazzi". L'amica riappare alle 00.35, la raggiunge e infine "si salutano". L'amica a quel punto "si allontana con due suoi amici alle 00.35.29, mentre la vittima resta in piazza Caracciolo con Flores e gli altri", scrive il consulente.

La canna, gli shottini e il ballo

"Poco dopo, alle 00.37, sembra che qualcuno dei ragazzi prepari uno spinello per poi accenderlo", annota il tecnico. Un minuto dopo la vittima "insieme ad uno degli imputati si dirige verso il più vicino bancone dove servono alcolici. I due consumano qualcosa da bere e la vittima sembra divertirsi ballando. I due vengono raggiunti dagli altri (Frame 2).

Dalle 00.44.07 alle 00.44.16 "si vede la vittima bere quattro shottini di fila, mentre viene ripresa da due ragazzi con i loro telefonini", si legge ancora nella consulenza (Frame 3).

Poi la diciannovenne "si mette a ballare anche in maniera lasciva - annota il tecnico - verso uno dei ragazzi della comitiva avendo sempre un bicchiere in mano" (Frame 4). Alle 00.46, "beve un altro shottino e rinnova il ballo lascivo con lo stesso ragazzo". La giovane ha riferito di essere stata spinta a bere dagli imputati, anche se poi, in incidente probatorio, ha chiarito di non essere stata costretta (infatti la Procura non contesta questa aggravante). Allo stesso modo e sin dall'inizio ha raccontato che si sarebbe "strusciata" ad alcuni dei ragazzi alla Vucciria. Cosa che trova conferma nelle immagini.

Il telefonino e la "passeggiata" al Foro Italico

Ciò che a parere della difesa non combacerebbe col racconto della ragazza sarebbero le modalità con le quali il gruppo si sarebbe spostato dalla Vucciria al Foro Italico. La diciannovenne ha riferito che Flores le avrebbe proposto di "fare una passeggiata tutti insieme" e che lei avrebbe accettato con l'intenzione di rimanere poi da sola con lui. Ha detto di aver avuto dei sospetti che il gruppo potesse avere cattive intenzioni, ma che allo stesso tempo, per via dell'alcol e anche di una canna fumata col gruppo, avrebbe iniziato a perdere lucidità, a sentire le gambe molli e di essere stata quindi presa da alcuni dei ragazzi e portata fino al cantiere. Durante il percorso, lungo corso Vittorio Emanuele, inoltre, gli imputati l'avrebbero pesantemente palpeggiata. Dalla consulenza della difesa, però, emergerebbe altro e, nello specifico, non ci sarebbe traccia di questo confronto con Flores sulla "passeggiata" e che sarebbe invece lei, dopo aver mostrato qualcosa sul suo telefonino ai ragazzi, ad allontanarsi per prima dalla piazza, con loro al seguito. Alcuni degli imputati hanno affermato che alla Vucciria la vittima avrebbe mostrato loro dei video in cui avrebbe avuto rapporti sessuali con altre persone.

Scrive il tecnico: "Si vede la ragazza con il suo telefonino in mano" (Frame 5).

E "poco dopo alcuni dei ragazzi si mettono dietro o accanto a lei come a vedere ciò che veniva mostrato sul telefonino (00.47)" (Frame 6).

Nel frattempo la vittima "viene palpeggiata da due dei ragazzi", scrive ancora il consulente della difesa (Frame 7).

Scrive poi il tecnico che uno degli imputati "si mette - teatralmente - le mani fra i capelli, forse come reazione a quanto visto" sul cellulare della giovane (Frame 8).

Si legge poi nella consulenza della difesa: "Immediatamente dopo la comitiva si allontana da piazza Caracciolo verso via dei Frangiai (00.47.57)". La ragazza sembra essere davanti al gruppo e non essere sorretta dagli imputati (Frame 9).

Le richieste d'aiuto e i passanti lungo il Cassaro

Da quanto fornito al consulente dagli investigatori "non vi sono più immagini della comitiva fino a quando raggiunge la parte finale di corso Vittorio Emanuele all'altezza dell'Archivio di Stato, più o meno dieci minuti dopo che il gruppo è andato via da piazza Caracciolo". La diciannovenne ha riferito di aver cercato di chiedere aiuto ai passanti durante il tragitto, di attirare in qualche modo la loro attenzione, senza dare troppo nell'occhio, come ha chiarito poi durante l'incidente probatorio, temendo reazioni violente da parte degli imputati. E, di fatto, nessuno si sarebbe accorto di nulla. Il consulente della difesa mette in evidenza che alle 00.56.23 "la comitiva passa accanto a ciò che sembra essere un esercizio commerciale aperto, di sicuro c'è una luce accesa" (Frame 10).

Alle 00.57.50 "si nota chiaramente come la comitiva incroci due ragazze ed un ragazzo (Frame 11), che non avrebbero percepito nulla di anomalo vedendo il gruppo perché proseguirerebbero per la loro strada, senza voltarsi e senza neppure commentare la scena tra loro. Inoltre, la vittima ha spiegato che ad un certo punto Flores le avrebbe preso il telefonino che avrebbe avuto in mano "sbloccato" (e che, come sostiene la difesa degli imputati, avrebbe quindi potuto utilizzare per chiedere aiuto) per chiamare l'amica (che a sua volta ha dichiarato di non essersi accorta della chiamata e, successivamente, di non averla trovata sul suo cellulare).

Afferma poi il consulente della difesa che "le ultime immagini della comitiva con la vittima sono delle 00.58.36 quando sono in prossimità di Porta Felice" (Frame 12).

Il giallo dei video mancanti

Qui spunterebbe il giallo, secondo gli avvocati, perché come sottolinea il loro consulente "Porta Felice non viene inquadrata" e "ciò non è comprensibile, visto che altre telecamere hanno senz'altro inquadrato il tragitto della comitiva con la vittima prima che tutti loro raggiungessero il cantiere". E rimarca ancora come "c'è una telecamera all'altezza del Nautico "di cui abbiamo immagini delle 01.25 e seguenti (cioè dopo lo stupro, ndr), che inquadra l'ultimissima parte di corso Vittorio Emanuele e Porta Felice" (Frame 13).

"Poi - scrive il consulente - naturalmente, abbiamo le telecamere poste sul Foro Italico, di cui sappiamo il nome solamente di una. Qui nella parte sinistra si vedono i ragazzi ritornare dal cantiere (01.22)" (Frame 14). Quest'ultimo elemento proverebbe quindi che le telecamere fossero funzionanti quella notte e che i video non sarebbero stati estrapolati integralmente, secondo la difesa.

Il consulente prende quindi in esame le foto satellitari per poter "collocare questa telecamera e le altre presenti, di cui non sappiamo il nome ma che sono nelle immagini di Google Street View del luglio 2023", cioè del periodo in cui sarebbe avvenuta la violenza di gruppo. E ne individua diverse, di cui alcune che inquadrano proprio il cantiere abbandonato in cui la ragazza sarebbe entrata con gli imputati (Frame 15 e 16), ma di cui non si conoscerebbero i filmati.





Inoltre, il consulente afferma che "vicino a Porta Felice abbiamo un'altra telecamera che ha senz'altro inquadrato il passaggio della comitiva prima che raggiungesse il cantiere" (Frame 17) "ed è del tutto evidente che la visione delle immagini di queste telecamere sarebbe potuta essere assai utile nel fornire preziosi dettagli per la comprensione dei fatti avvenuti la notte del 7 luglio 2023".