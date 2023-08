La caccia al video dello stupro, il Garante per la privacy avverte Telegram: "E' un reato"

Dopo gli arresti per lo stupro di gruppo ai danni di una diciannovenne, avvenuto lo scorso 7 luglio al Foro Italico, sono stati creati dei gruppi su Telegram in cui gli utenti andavano a caccia del video dell'aggressione. Un caso molto grave sul quale interviene il Garante per la privacy, che ha già rivolto un avvertimento a Telegram con due provvedimenti di urgenza.

Chi diffonde i dati personali della vittima e, peggio ancora, il video dello stupro, rischia conseguenze anche penali. "A seguito di numerose notizie stampa su una caccia alle immagini scatenatasi nelle chat, l'Autorità - con due provvedimenti d'urgenza - ha rivolto un avvertimento a Telegram e alla generalità degli utenti della piattaforma - si legge in una nota del Garante - affinché venga garantita la necessaria riservatezza della vittima, evitando alla stessa un ulteriore pregiudizio connesso alla possibile diffusione di dati idonei a identificarla, anche indirettamente, in contrasto, peraltro, con le esigenze di tutela della dignità della ragazza".

Infine, il Garante ricorda che "la diffusione e la condivisione del video costituiscono una violazione della normativa privacy, con conseguenze anche di carattere sanzionatorio, ed evidenzia anche i risvolti penali della diffusione dei dati personali delle persone vittime di reati sessuali (art. 734 bis del codice penale)".