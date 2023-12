Lo stupro al Foro Italico, il terrore della vittima e gli insulti agli avvocati: ecco cos'è successo davanti al gip

Una lotta durissima - andata avanti per oltre sei ore e con diverse interruzioni - tra accusa e difesa per cercare di ricostruire con precisione ed in maniera definitiva quanto accaduto la notte tra il 6 e il 7 luglio scorsi tra la Vucciria ed un cantiere abbandonato del Foro Italico. Al centro lei, una ragazza di 19 anni, che avrebbe avuto soltanto il desiderio di "restare da sola con Angelo" e che sarebbe stata invece violentata a turno da altri sei ragazzi, di cui uno allora minorenne, mentre lui, Angelo Flores, filmava la scena con il cellulare. L'incidente probatorio dello scorso 3 ottobre - di cui PalermoToday ha potuto consultare la trascrizione depositata solo in questi giorni - fa emergere alcuni retroscena, ma conferma pienamente la versione già fornita dalla vittima che quest'estate aveva portato agli arresti di Flores, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia, Cristian Barone, Samuele La Grassa, Elio Arnao e di R. P., che sarà processato dal tribunale per i Minorenni a gennaio. Per gli altri, a questo punto, a stretto giro dovrebbe arrivare una richiesta di giudizio immediato, dunque il processo senza celebrare l'udienza preliminare.

Scontro tra pm e difesa: morobosità o ricerca della verità?

Il documento mette piuttosto in luce una serie di insulti rivolti dalla ragazza agli avvocati degli indagati ("sono stupidi", "stoliti", "sono domande inutili, mi stanno facendo perdere tempo", "si facciano curare", "neanche sanno fare il loro lavoro", solo per citarne alcuni), ma anche lo scontro tra la Procura, che avrebbe voluto evitare "a tutela della persona offesa" di sottoporla "ad un'indagine sulla sua vita privata e le sue abitudini sessuali libertine" che "non possono incidere minimamente su un fatto preciso oggetto di imputazione peraltro registrato con video dagli stessi indagati" e che ha contestato "la mancanza di sensibilità" della difesa, e gli stessi avvocati che, tuttavia, hanno sottolineato come "abbiamo il massimo rispetto della persona offesa e della sua sensibilità, ma riteniamo che il rispetto verso la persona offesa non possa in alcun modo essere prioritario rispetto all'accertamento della verità dei fatti".

Uno scontro che quasi sempre si ripresenta quando al centro del processo ci sono abusi sessuali e che mai come in questi giorni sembra essersi acutizzato. Ma è bene sottolineare che alcune di quelle domande ritenute spesso (e a torto) lesive - "com'eri vestita quella sera?", "quali atti sessuali hai subito, in che modo ti sei opposta e hai manifestato il tuo dissenso?", "hai avuto rapporti sessuali con più persone?" - a Palermo sono state poste proprio dai pubblici ministeri, Laura Vaccaro, Monica Guzzardi e Mario Calabrese, e dal gip, Clelia Maltese.

"Ne ho avuti, ma quella sera non volevo rapporti di gruppo"

La giovane ha ripercorso le varie tappe di quella serata, sottolineando che, pur avendo avuto rapporti con più persone "e che non mi scandalizzo per questo", quella sera "non volevo aver un rapporto sessuale di gruppo", ha raccontato dell'uscita con l'amica che poi, appena arrivate alla Vucciria, si era allontanata e dell'incontro casuale con Flores, che frequentava già da qualche mese dopo averlo conosciuto su Instagram, al quale si era "affezionata" perché "mi aveva detto che in me c'era qualcosa di speciale" e che "non mi avrebbe mai abbandonata", e per il quale stava anche valutando di interrompere la relazione che aveva con un altro ragazzo, il fidanzato che poi quella sera l'aveva recuperata dopo lo stupro, in seguito alla chiamata di due passanti.

"Sono stata io a bere, loro mi incitavano e mi filmavano"

Con Flores, così come con un altro degli indagati, Barone, la ragazza ha detto di aver avuto già diversi rapporti sessuali consensuali in precedenza, così come ha riferito che, sempre quella sera, prima di incontrare il gruppo, aveva avuto un rapporto con un'altra persona. "Mi hanno proposto di bere qualcosa - ha raccontato la diciannovenne - e io inizialmente avevo accettato perché mi avevano detto che mi avrebbero fatto il video e ho pensato casomai lo metto su Instagram, però non ero intenzionata a bere chissà quanto... Mi dicevano: 'Vabbè, dai, ti facciamo il video, dai, bevi' e mi hanno fatto bere 6, 7 shottini di fila mentre mi riprendevano col telefono...". Ha anche precisato però: "Sono stata io a bere, non è che mi imboccavano loro, però me lo dicevano: 'Dai, continua a bere, non succede niente', cioè mi spronavano in modo positivo senza dirmi cose strane". E quando li avrebbe sentiti dire al barista: "Falla bere, poi ci pensiamo noi", non avrebbe "pensato nulla" perché sarebbe stato detto "ridendo".

La "passeggiata" dalla Vucciria al Foro Italico

"Successivamente - ha spiegato la giovane - Angelo mi aveva detto di fare una passeggiata tutti insieme... Ho accettato perché all'inizio pensavo che poi sarei rimasta sola con Angelo perché era successo altre volte... Iniziamo a camminare io li seguo però inizio a sentirmi le gambe cedere magari per l'alcol che avevo assunto e avevamo pure fumato una canna, me l'ha offerta Angelo... Prima del Foro Italico hanno iniziato a toccarmi... Abbiamo preso una deviazione perché c'era il negozio del mio ragazzo... Io col poco tono di voce che mi era rimasto perché non mi sentivo più tanto in me, però non sono riuscita ad attirare l'attenzione... Due mi trascinavano uno da un lato e uno da un altro mentre mi toccavano, poi siamo arrivati al Foro Italico e mi hanno fatto passare da una specie di buco di lamiere".

"Avevo così tanto dolore che non riuscivo più a gridare"

E ha raccontato che, arrivati nel cantiere abbandonato, "mi hanno spogliata, non mi ricordo chi... poi c'erano tutti gli altri che facevano a turno mentre Angelo aveva azionato la registrazione col suo telefono, aveva la torcia accesa... Dicevano 'passamela a me' poi all'ultimo mi ricordo che Angelo aveva parlato di questo video e appena ha finito ha detto: 'Questo è stupro di massa, ragazzi' e si è messo a ridere insieme agli altri... Non avevo neanche la forza per stare in piedi infatti ogni tanto mi cedevano le gambe e cadevo a terra, mi rialzavano anche se io dicevo basta... Facevano a turno, si scontravano pure tra di loro per chi l'avesse fatto prima, mi hanno dato anche schiaffi e quando svenivo a terra mi davano calci... ma non forti, per cercare di farmi alzare da sola, ma non ci riuscivo, dicevo: 'Ahi, ahi! Smettetela!' ma loro continuavano e poi mi sono addirittura messa a gridare ma non serviva a niente, poi addirittura ho perso la voce sia perché gridavo e sia perché avevo così tanto dolore che non riuscivo più a fare altro che ansimare...".

"Ho chiesto di chiamare un'ambulanza e loro mi hanno derisa"

"Poi uno di loro mi ha rivestita - ha spiegato la ragazza - e io ho preso subito il telefono, loro si sono messi a parlare del video, mi sono allontanata, ma sono ricaduta a terra perché non riuscivo a camminare per i dolori e ho chiamato il mio ragazzo... appena hanno sentito che ero al telefono me l'hanno chiuso, ho chiesto ad Angelo di chiamarmi un'ambulanza, ma mi ha detto: 'Quale ambulanza? Così ci denunci' ho detto: 'Giuro che non dico niente se tu la chiami', ma si sono messi a ridere e imitare il fatto che dicevo 'ahi' per i dolori e se ne sono andati". Poi l'intervento delle passanti, l'arrivo del fidanzato e infine in ospedale: "Non volevo dire che conoscevo Angelo - ha raccontato - però poi mi sono ricordata di come si sono messi a ridere, di come non gliene è fregato niente e quindi ho detto che la persona che conoscevo era Angelo".

"Avevo paura, temevo che ribellandomi mi avrebbero fatto del male"

La giovane ha anche riferito di aver cercato di chiedere aiuto durante il tragitto dalla Vucciria al Foro Italico e della sua paura: "Ho cercato di chiedere aiuto alle persone anche se non lo gridavo, lo dicevo a bassa voce ma cercavo lo stesso di farmi notare... Mi girava la testa, camminavo traballante, non avevo neanche la forza di pensare di tornare indietro, ma fin quando appunto non mi facevano chissà cosa... Comunque avevo brutti sospetti quando hanno iniziato a toccarmi in quel modo, diciamo continuativo, e infatti avevo cercato per questo di richiamare l'attenzione, neanche la stavo richiamando perché sapevo che mi dovevano stuprare ma semplicemente perché mi stavano toccando, perché per me la toccata mi dava fastidio ma non significava che doveva portare a quello addirittura... Non sapevo che fare, non mi ricordavo se avessi lo spray, non sapevo se riuscivo ad andare via perché erano comunque in molti... Avevo paura che se fin da subito iniziavo a dire qualcosa mi facevano male, poi quando hanno iniziato ad abusare allora lì ho gridato". Ha ribadito di non essere "consenziente" a quel rapporto, "ma avevo paura che se cercavo di andare via, che neanche avevo la forza per farlo, mi potessero fare qualcosa di male, picchiarmi, farmi qualcosa... Io mi blocco quando ho paura...".

"Non ho chiamato i soccorsi perché non mi avrebbero creduta"

La diciannovenne ha rimarcato che "non potevo fare le cavolate che sono state dette da tutto il mondo perché, dico, sette persone contro di me, se io gli alzavo le mani, anche se manco avevo la forza, cioè che cosa avrebbero potuto fare? Sapevo se mi potevano ammazzare, se ne erano capaci?". E ha ripetuto: "Non volevo avere un rapporto sessuale di gruppo, li ho avuti certe volte, anche con tre, non è che mi vado a scandalizzare per questo, ma quella sera non volevo fare assolutamente questo" e con certezza ha spiegato che nessuno degli indagati l'avrebbe aiutata o avrebbe detto di fermarsi agli altri. Ha pure chiarito che "non ho chiamato l'ambulanza perché non mi avrebbero creduta... Già avevo un altro processo in corso per stupro, avevo paura che andavo semplicemente a far pensare, che ne so, che ero pazza che mi succedevano tutte 'ste cose... E poi non me la sentivo quella sera di affrontare tutto questo in successione, già quello che mi era successo, quindi se l'avesse chiamata Angelo, non so se... non l'avrei detto, ma visto che poi avrei dovuto chiamarla io, avrei dovuto dire cosa era successo per farmi aiutare, non me la sentivo...".

"Angelo mi ha usata fino alla fine..."

E proprio su Flores si è soffermata, dicendo: "Per lui non ero un piacere, un godimento, a quanto pare ero un gioco e ci ha giocato fino alla fine... Cioè mi ha usato fin quando mi ha usato e poi mi sono trasformata, anzi sono sempre stata il suo gioco quindi ha continuato a giocare fino alla fine con me, non gliene fregava niente, questo lo amplifica... E sapendo che era una cosa che non si poteva fare, ha voluto secondo lui tirarsi indietro dalla situazione facendo semplicemente il video... Lui stesso è stato a dire che era uno stupro di massa quindi già l'aveva capito all'inizio, si era organizzato sicuramente dall'inizio, di conseguenza ha fatto il video per essere secondo lui al di là dei fatti". Non ha negato poi di essere stata ripresa col suo consenso durante altri rapporti sessuali, come con quello avuto con Barone, e che Flores era in possesso di alcuni di questi video con altri che "gli erano stati sicuramente mandati dal cugino con cui ero stata". Ma quella sera "non avevo dato il mio consenso, né ai video, né ai rapporti".