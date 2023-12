La diciannovenne stuprata in gruppo al Foro Italico: via al processo per il branco

Come ampiamente prevedibile e previsto, la Procura ha chiesto il giudizio immediato per i sei giovani accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una diciannovenne, che sarebbe stata abusata a turno in un cantiere abbandonato del Foro Italico, la notte del 7 luglio scorso. A poco più di cinque mesi dai fatti, per il procuratore aggiunto Laura Vaccaro ed i sostituti Monica Guzzardi e Mario Calabrese, che hanno coordinato le indagini dei carabinieri, le prove sarebbero schiacchianti e questo renderebbe superflua l'udienza preliminare: per l'accusa si può andare direttamente a processo.

E la prova regina è certamente la denuncia della stessa ragazza, il cui terribile racconto è stato cristallizzato durante un incidente probatorio che si è tenuto il 3 ottobre e la cui trascrizione è stata depositata solo qualche giorno fa, come aveva anticipato PalermoToday. Adesso gli imputati avranno 15 giorni per scegliere - ed è quasi certo che lo faranno - di essere processati con il rito abbreviato al fine di ottenere, in caso di condanna, la riduzione di un terzo della pena.

Chi sono gli imputati

Sarà il giudice a vagliare la richiesta dei pm e a fissare la data dell'udienza: alla sbarra ci saranno Angelo Flores, il ragazzo di cui la giovane ha raccontato di essersi innamorata, con cui aveva già avuto rapporti sessuali consenzienti e di cui si sarebbe per questo fidata, e che quella sera non avrebbe abusato fisicamente di lei ma avrebbe filmato lo stupro col cellulare, inviando poi il video a diverse persone. Alla sbarra anche Christian Maronia, con cui, almeno due volte in precedenza, la presunta vittima avrebbe fatto sesso in modo consensuale (in un caso il rapporto sarebbe stato anche filmato da una terza persona e il video inoltrato ad altre), e poi altri quattro coetanei che la diciannovenne non conosceva e non avrebbe mai visto prima: Cristian Barone, Samuele La Grassa, Gabriele Di Trapani ed Elio Arnao. Un settimo imputato, R. P., che era minorenne al momento della violenza (aveva compiuto 18 anni una ventina di giorni dopo), sarà processato a gennaio dal tribunale dei Minorenni.

La difesa: "Lei era d'accordo"

Nessuno degli imputati ha negato di essere presente prima alla Vucciria - dove la ragazza avrebbe incontrato Flores ed i suoi amici e con cui avrebbe bevuto - e poi al Foro Italico. Solo che tutti sostengono che quel rapporto di gruppo sarebbe stato consenziente. Qualcuno di loro ha ammesso - anche perché ci sono messaggi ed intercettazioni che lo comproverebbero - che la giovane avrebbe gridato e si sarebbe fatta male, che sarebbe caduta, e alcuni hanno pure riferito di averla aiutata. Non è affatto escluso che i loro avvocati possano aver condotto delle loro indagini e aver trovato degli elementi che potrebbero fornire un sostegno a questa versione dei fatti.

La versione della vittima

Avvocati che la giovane aveva ripetutamente insultato durante l'incidente probatorio ("sono stupidi", "non sanno neanche fare il loro lavoro", "fanno domande inutili, mi fanno perdere tempo", solo per citare alcune delle sue frasi), in cui aveva comunque confermato con decisione quanto già denunciato ai carabinieri quella notte. Ovvero che, mentre era con una sua amica alla Vucciria (la ragazza si era però rapidamente allontanata), avrebbe incontrato Flores, sarebbe rimasta con lui ed i suoi amici che l'avrebbero filmata, col suo consenso, mentre beveva. Intorno a mezzanotte, Flores le avrebbe poi proposto di "fare una passeggiata tutti insieme" e lei avrebbe accettato, immaginando di poter però restare da sola con lui. Invece, mentre avrebbe sentito "che le gambe mi cedevano, magari per l'alcol", gli imputati l'avrebbero portata al Foro Italico, iniziando a palpeggiarla per strada. Arrivati nel cantiere l'avrebbero spogliata e ne avrebbero abusato a turno, mentre Flores "filmava, aveva la torcia accesa". Lei avrebbe gridato, ripetuto più volte "basta", ma loro avrebbero riso e continuato. Alla fine avrebbe chiesto a Flores di chiamare un'ambulanza, ma ancora una volta sarebbe stata derisa e, nel timore che potesse denunciare l'accaduto, l'imputato le avrebbe risposto di no.

La ragazza soccorsa da due passanti

Il gruppo l'avrebbe abbandonata lì e una parte dei ragazzi sarebbe andata in un noto locale della Cala a mangiare un "pezzo di rosticceria, altri sarebbero tornati alla Vucciria, mentre lei, distesa su un marciapiede, sarebbe stata notata da due passanti alle quali avrebbe chiesto di chiamare il suo fidanzato. Che sarebbe arrivato col suo datore di lavoro e l'avrebbe portata prima in via Roma, dove si sarebbe sentita male per strada e qualcuno che aveva assistito alla scena aveva chiamato un'ambulanza.

In ospedale la ragazza avrebbe inizialmente esitato a denunciare, raccontando di aver avuto almeno due rapporti consenzienti quel giorno, l'ultimo a mezzanotte. Non avrebbe voluto fare il nome di Flores, l'unico che conosceva, ma poi "ho pensato che non gliene è fregato niente di me" e aveva raccontato tutto. Gli arresti erano scattati ad agosto, in due tronconi. E da lì, oltre alla denuncia della giovane, erano venute fuori anche le chat tra i ragazzi e le intercettazioni fatte in caserma, in cui Flores parlava di "uno stupro di massa" e diceva "mi sono schifiato, eravamo cento cani su una gatta... ma la carne è carne", ed altri raccontavano come la ragazza sarebbe stata inizialmente d'accordo, ma poi avrebbe urlato, si sarebbe tenuta la pancia e sarebbe stata male. "Siamo stati proprio dei cafoni", ammetteva uno di loro, riferendosi al fatto di aver abbandonato la giovane in quel modo.