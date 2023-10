Stupro di gruppo al Foro Italico, a meno di 2 mesi dall'arresto per uno degli indagati si avvicina il processo

A meno di due mesi dall'arresto uno degli indagati accusati di aver preso parte allo stupro di gruppo ai danni di una diciannovenne, avvenuto il 7 luglio al Foro Italico, si avvia verso il processo. Si tratta di R. P., l'unico dei sette componenti del branco che era minorenne all'epoca dei fatti. Per lui - che aveva compiuto 18 anni venti giorni dopo la violenza - la Procura dei minorenni ha infatti chiuso l'inchiesta. Cosa che potrebbe accadere in tempi molto rapidi anche per gli altri sei ragazzi arrestati per l'aggressione.

R. P. non ha mai negato di aver partecipato allo stupro e al gip, durante l'interrogatorio, aveva persino raccontato di essere consapevole che "quello che avevamo fatto è un reato" e di essere "stato assalito dai sensi di colpa", spiegando anche di "essere stato l'unico ad aiutare" la vittima dopo la violenza. E il giudice gli aveva inizialmente creduto, a tal punto da concedergli di lasciare il carcere per andare in comunità.

Dagli accertamenti successivi, però, è emersa l'altra faccia dell'indagato e la sua versione dei fatti è stata in buona parte smentita da diversi messaggi scambiati la notte stessa della violenza: "Abbiamo combinato un macello - diceva ad un amico - lei è svenuta più di una volta, l'ammazzammu, in sette! N'adddivertemmu, ti giuro, troppi cianchi!". E riferiva tutta la sequenza dell'abuso dicendo "siamo stati un quarto d'ora, ficimo un macello, lei si è sentita male...". Di fronte ad una specie di disgusto manifestato dal suo interlocutore ("però lariu è accussì"), R. P. insisteva ridendo: "Troppo forte invece!".

Non solo. Appena uscito dal carcere, il giovane aveva iniziato a postare tutta una serie di video su TikTok in cui si vantava apertamente delle sue "prodezze": "Sto ricevendo tanti messaggi da ragazze, ma come faccio a uscire con tutte? Siete troppe!" o "la galera è il riposo dei leoni", solo per citarne alcuni. Elementi che contrastavano parecchio con l'immagine di "salvatore" pentito che aveva offerto durante l'interrogatorio e per questo, dopo la richiesta della Procura, il gip aveva infatti rivisto la sua decisione e lo aveva rispedito in carcere, dove si trova tuttora.

R. P. ha anche raccontato però che la ragazza sarebbe stata consenziente e che sarebbe stata lei a proporre il rapporto di gruppo, affermando che dopo l'incontro alla Vucciria "l'hanno fatta bene, poi lei ha fumato una canna, dopo ci ha contati, letteralmente, tutti e ci ha detto che con sette ragazzi non aveva mai avuto un rapporto perché non le era capitato e che se volevamo poteva provarci, io ero divertito". Ha descritto quindi l'incontro - come del resto hanno fatto anche gli altri indagati - come se inizialmente la vittima fosse stata consenziente. E, nella sua ricostruzione, ha pure sostenuto che lui sarebbe stato il primo ad avere un rapporto con lei e che poi "l'ho sentita gridare e ho detto di smettere subito". Ad incastrare il ragazzo ci sono però due frammenti del video dell'aggressione girato da Angelo Flores, l'unico dei giovani che la diciannovenne conosceva e con il quale aveva avuto già dei rapporti consenzienti e di cui - come lei stessa ha messo a verbale - si era innamorata.

R. P., proprio perché era minorenne (anche se per poco) al momento dell'aggressione ha diritto a un percorso processuale diverso rispetto agli altri e anche a un trattamento sanzionatorio meno pesante. Se vorrà entro venti giorni potrà chiedere di essere nuovamente interrogato e, dopo questo termine, la Procura dovrà formulare la richiesta di rinvio a giudizio. Per gli altri sei indagati, invece, si dovrà comunque attendere il deposito della trascrizione dell'incidente probatorio - non prima di metà novembre - per poter eventualmente chiudere l'indagine.