Stupro di gruppo, deriva social: la caccia al video, i profili fake degli indagati e i post carichi d'odio

Caccia al video dello stupro di gruppo ai danni di una diciannovenne su Telegram, caccia ai profili e alle foto degli indagati, creazione di account fasulli coi quali far credere che alcuni degli arrestati - compreso quello che era minorenne il 7 luglio scorso, quando sarebbe avvenuta la violenza sessuale - prendano in giro i magistrati e gli utenti, sostenendo di averla fatta franca, una campagna di incitamento all'odio sui social, invocando una presunta "giustizia del popolo" che ha già condannato - a morte, alla castrazione, alle pene dell'inferno - o che promette spedizioni punitive, con un processo virtuale. Ma pure la diffusione dei dati della vittima - che dai giornali è stata invece, come prevede la Carta di Treviso - tutelata, tanto che uno dei suoi profili social è inondato di messaggi di solidarietà. Non ci sarebbe nulla di male, ma così la ragazza diventa identificabile. E a questo gli utenti non pensano.

E' questa il delirio - non c'è altro modo di definirlo - che si è scatenato su Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e Telegram - subito dopo la diffusione della notizia degli arresti di 7 giovani che avrebbero abusato a turno di una coetanea, filmandola, deridendola, picchiandola e poi abbandonandola per strada. Una storia di violenza agghiacciante, che ha sconvolto la città (e non solo), ma che sui social sta portando ad una deriva molto pericolosa e che sembra non poter essere arginata.

Nel caso del minorenne R. P. e di Christian Maronia sono stati creati diversi profili con la loro foto e i loro nomi su TikTok da cui sono poi partiti diversi post: in alcuni arriva una forma di difesa, in altri si mostra invece una totale assenza di pentimento per l'accaduto. Profili che quasi certamente non sono però i loro (visto che Maronia, per esempio, è in carcere da venerdì scorso). Non solo, per via dell'algoritmo che suggerisce ciò che crede possa interessarci (e alla fine decide al posto nostro cosa vedere), chi accede a questi contenuti viene rimandato anche a profili e video con il nome e cognome della vittima.

Se i giornalisti sono tenuti al rispetto di rigide regole quando si occupano di casi di cronaca, sui social sembra non vigerne nessuna: diversi utenti di Facebook, per esempio, hanno segnalato per "incitamento all'odio" i post in cui assieme alle foto degli indagati (compresa quella del minorenne), si riportano stralci di intercettazione e si chiede la massima diffusione, in nome appunto di una "giustizia del popolo", ma non hanno ottenuto alcuna risposta dal social network. Questi contenuti saranno ritenuti conformi agli "standard della community" virtuale? Nella realtà però costituiscono certamente dei reati.

In tantissimi hanno condiviso post contro gli indagati, con toni molto violenti, minacce e insulti ma ne hanno diffuso pure gli account (e i profili sono stati presi di mira e invasi da commenti aggressivi), anche "insospettabili", ovvero persone che occupano cariche pubbliche o che svolgono ruoli importanti all'interno della società, come politici, giornalisti, poliziotti, insegnanti. In molti si giustificano tirando in ballo i problemi cronici della giustizia (mancata certezza della pena, durata dei processi ecc.).

Visto che quindi la giustizia dello Stato non funziona - sembra essere questo il ragionamento - allora se ne crea una alternativa, virtuale (ma che può avere gravissime ripercussioni nella vita reale delle persone coinvolte, vittime, ma anche arrestati oppure cittadini che vengono scambiati per loro, come il diciassettenne di cui ha parlato PalermoToday nei giorni scorsi). Un sistema giudiziario "social" dove però non vigono i diritti sanciti dalla Costituzione per tutti i cittadini (alla difesa, a un giusto processo, all'uguaglianza davanti alla legge, alla presunzione d'innocenza, solo per citarne alcuni), bisogna esserne consapevoli.