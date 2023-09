Stupro di gruppo al Foro Italico, chiesto l'incidente probatorio per cristallizzare le accuse della vittima

La Procura chiede l'incidente probatorio per cristallizzare le dichiarazioni e la denuncia della diciannovenne che, il 7 luglio scorso, è stata violentata da sette coetanei (tutti finiti in carcere) nel cantiere del collettore fognario al Foro Italico. Dovrà essere ora il gip a fissare l'udienza, alla quale se vorranno potranno partecipare anche gli indagati.

La giovane, che al momento della violenza sessuale era completamente ubriaca, anche perché sarebbe stata incitata a bere dai suoi stessi presunti aguzzini, si trova attualmente in una comunità protetta. Agli atti dell'inchiesta non c'è soltanto il suo racconto di quella terribile serata, iniziata alla Vucciria e terminata su un marciapiede dove era stata soccorsa da due passanti, ma anche un video di una parte dello stupro, ripreso da uno dei ragazzi arrestati, Angelo Flores, l'unico che la vittima di fatto conosceva. E ci sono anche una serie di messaggi Whatsapp, inviati sempre da Flores, non solo dopo ma anche durante l'aggressione, in cui il giovane fa chiaramente il nome delle persone che sarebbero state con lui e che avrebbero abusato a turno della vittima.

La diciannovenne ha raccontato che "ero inerme, sono caduta più volte e non volevo avere rapporti" e anche di aver "gridato basta, basta, non ce la faccio più", ma che i sette "ridevano e continuavano" e che si sarebbe chiesta "perché mi stessero facendo questo...". Lo stesso Flores riferiva poi che "se ci penso un po' mi viene lo schifo perché eravamo cento cani sopra una gatta, una cosa di questa l'avevo vista solo nei video porno, eravamo troppi - ammetteva - sinceramente mi sono schifiato un po', ma che dovevo fare? La carne è carne, gliel'ho abbagnato pure io il discorso".

Assieme a Flores sono finiti in carcere Gabriele Di Trapani, Christian Maronia, Cristian Barone, Samuele La Grassa ed Elio Arnao. In cella anche R. P., che al momento della violenza aveva 17 anni (ne ha compiuti 18 venti giorni dopo): dopo aver ammesso le sue responsabilità durante l'interrogatorio di garanzia, il gip del tribunale dei Minori gli aveva concesso di andare in una comunità, ma immediatamente il giovane aveva postato contenuti su TikTok, con cui quasi si prendeva gioco degli inquirenti e si vantava di quanto fatto, e soprattutto era emerso da altri messaggi che i fatti non sarebbero affatto andati come li aveva confessati al giudice e che non aveva aiutato la ragazza: "Abbiamo combinato un macello - affermava infatti - lei è svenuta più di una volta... Troppi cianchi, troppo divertente in sette, l'abbiamo ammazzata!". Sviluppi che hanno portato la Procura a chiedere ed ottenere il ritorno in carcere per R. P.

Il tribunale del Riesame ha respinto tutte le richieste di scarcerazione e, per motivi di sicurezza, gli indagati sono stati trasferiti in strutture carcerarie diverse rispetto al Pagliarelli, dove non sarebbero stati "graditi" agli altri detenuti.