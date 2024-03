Lo stupro di gruppo al Foro Italico, condannato a 8 anni e 8 mesi l'imputato minorenne

Otto anni e otto mesi di carcere. Questa è la condanna inflitta a R. P., l'unico dei sette ragazzi coinvolti nello stupro di gruppo avvenuto al Foro Italico a luglio, che all'epoca dei fatti era minorenne (ha compiuto 18 anni qualche settimana dopo). Il processo si è svolto con il rito abbreviato davanti al gup del tribunale dei Minori ed è il primo che si conclude. La Procura aveva chiesto 8 anni.

R. P. era stato arrestato ad agosto con gli altri sei presunti componenti del branco che avrebbe aggredito una ragazza di 19 anni, abusandone a turno in un cantiere abbandonato e per i quali il processo, sempre col rito abbreviato, inizierà ad aprile. In prima battuta il giovane aveva confessato e raccontato di essere stato però l'unico ad aiutare la vittima e il gip aveva così deciso di farlo uscire dal carcere e di affidarlo ad una comunità.

Nel giro di pochi giorni, però, erano emerse dalle indagini dei carabinieri una serie di chat che R. P aveva scambiato con un amico la notte della violenza, in cui sosteneva: "Eravamo in sette, troppo divertente! L'abbiamo ammazzata" e si mostrava divertito per quanto appena fatto. Non solo. Sui social erano apparsi alcuni post che sarebbero stati scritti dall'imputato in cui, con spavalderia, si vantava di quanto fatto e rimarcava come questo gli avrebbe consentito anche di aver successo con le donne.

Alla luce di questi elementi il gip, accogliendo la richiesta della Procura, aveva nuovamente disposto il carcere per il giovane. Ora la richiesta di condanna. La sua difesa, come quella degli altri 6 imputati, è stata sempre quella di sostenere che il rapporto con la vittima sarebbe stato consenziente. La diciannovenne, invece, ha raccontato che avrebbe gridato più volte "basta" e che i suoi aggressori al posto di fermarsi le avrebbero riso in faccia e avrebbero continuato. Alla fine l'avevano abbandonata per strada, dov'era stata soccorsa da due passanti. In alcune intercettazioni sono peraltro gli stessi imputati a dire che "lei gridava basta", che "le faceva male", riscontrando dunque la versione della diciannovenne.