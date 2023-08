Il carcere Pagliarelli chiede di trasferire i 6 accusati dello stupro: "Sono sgraditi agli altri detenuti"

Non sono graditi ai detenuti del carcere Pagliarelli, i sei giovani finiti in cella con l'accusa di aver stuprato a turno una diciannovenne, lo scorso 7 luglio al Foro Italico. La loro presenza "è destabilizzante per l'ordine e la sicurezza", scrive la direzione della casa circondariale che ha chiesto al Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Sicilia "l'immediato allontanamento da questo istituto dei detenuti".

La presenza di Aneglo Flores, Elio Arnao, Christian Maronia, Samuele La Grassa, Gabriele Di Trapani e Cristian Barone avrebbe già determinato dei problemi ieri, come emerge da una relazione di servizio di cui però, allo stato, non si conosce il contenuto.

La direzione del carcere, nella sua istanza, spiega: "Atteso che l'elevato clamore mediatico della vicenda ha determinato la piena conoscenza dei fatti anche da parte della restante popolazione detenuta, ragion per cui (i sei indagati, ndr) sono invisi alla stessa, inclusi i detenuti delle sezioni protette ove sono allocati con divieto d'incontro, che con non poche difficoltà si riesce a garantire, atteso che i detenuti coinvolti nella vicenda sono sei".

Per questo e "per prevenire possibili azioni destabilizzanti per l'ordine e la sicurezza si chiede con urgenza di voler valutare l'immediato allontanamento da questa sede degli stessi".