Lo stupro al Foro Italico: "Il minorenne ha abusato della vittima con una brutalità fuori dal comune"

"Le modalità dell'asservimento della giovane sono nettamente connotate da speciale efferatezza e denotano un assoluto difetto del più elementare senso di umanità" e "sono state inflitte alla ragazza sofferenze indicative di allarmante non comune brutalità". E' questo - in estrema sintesi - il giudizio del gup del tribunale dei Minori, Maria Pino, su R. P., accusato di aver stuprato a turno con altri 6 giovani una diciannovenne in un cantiere abbandonato del Foro Italico, il 7 luglio scorso. Il giudice, che all'imputato (diventato maggiorenne poche settimane dopo la violenza) lo scorso 5 marzo ha inflitto con l'abbreviato 8 anni e 8 mesi di reclusione, ritiene totalmente "attendibile" e "credibile" la vittima, mentre mette in evidenza come il giovane "si è mostrato indifferente rispetto al dramma della ragazza" e "non abbia neppure avviato il processo di rivisitazione critica della propria condotta", come si legge nelle 33 pagine di motivazioni della sentenza, depositate lo scorso 31 maggio.

Nel provvedimento vengono ripercorse tutte le risultanze investigative raccolte dai carabinieri, ma anche riportati i messaggi con i quali R. P., la notte stessa dello stupro, parlando con un amico raccontava quanto appena fatto "in sette", rimarcando che era stato "troppo divertente" e che il branco aveva "ammazzato" la ragazza. Un compiacimento che viene stigmatizzato dal giudice e che aveva fatto ritornare in carcere il minorenne al quale, in prima battuta, il gip aveva concesso di andare in comunità.

"Le dichiarazioni della giovane appaiono costanti e coerenti e non evidenziano divergenze di entità o rilevanza tali da pregiudicare la credibilità del racconto", scrive il giudice, e aggiunge che "la narrazione rappresenta vissuti autentici e altresì tragicamente congrui rispetto alle azioni delittuose riferite e dà contezza dell'entità della sofferenza e della umiliazione patite dalla vittima in un contesto di assoluto asservimento al gruppo". Vittima che, sostiene ancora il gup, non avrebbe avuto "motivi di risentimento" rispetto all'imputato, escludendo anche che la diciannovenne con la sua denuncia possa aver perseguito "l'obiettivo di trarre vantaggi personali".

Inoltre, per il giudice, il "quadro probatorio" è "composito, coerente e solido", mentre "è di immediata evidenza la fragilità della prospettazione difensiva volta a revocare in dubbio la credibilità soggettiva della vittima (e forse anche la sua idoneità mentale) e l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni da ella rese", così come è "fragile la versione offerta dall'imputato volta ad operare un ridimensionamento del fatto e del ruolo da egli svolto". Perché "al pari dei suoi correi, R. P. ha avuto piena contezza dello stato di ebbrezza della giovane e, pertanto, della conseguente condizioni di inferiorità psichica della vittima". Non solo: "E' documentato il forte schiaffo inferto da R. P. al seno sinistro della vittima ed il grido di dolore emesso dalla stessa" in uno dei video girati quella stessa sera da Angelo Flores, l'unico che la giovane conosceva e col quale aveva già avuto rapporti sessuali consenzienti.

L'imputato ha cercato di sminuire anche i messaggi inviati quella notte, definendoli "frutto di millanteria", mentre per il giudice "evidenziano un compiacimento per l'azione delittuosa appena commessa che palesemente confligge con la dichiarazione - resa in sede di interrogatorio - inerente ai 'sensi di colpa' dai quali R. P. sarebbe stato 'assalito' nell'immediatezza del fatto e che, unitamente alla 'paura' delle conseguenze dell'azione appena commessa, lo avrebbero indotto a lasciare in strada la ragazza sebbene ella apparisse 'non in grado di ragionare né di badare a se stessa'". Invece, come si legge ancora nelle motivazioni della sentenza "ha ben percepito e descritto la drammatica condizione della ragazza".

Per il giudice "l'imputato non ha neppure avviato il processo di rivisitazione critica della propria condotta cui, sin dal suo ingresso in carcere minorile, l'équipe dedicata si è impegnata ad orientarlo. A prescindere da una generica dichiarazione di pentimento, invero, non si registra alcun distanziamento dal fatto. L'unico giudizio di disvalore è quello espresso nei confronti della ragazza, dall'imputato definita 'una poco di buono'" in interrogatorio. E ancora: "Concentrato su di sé e sulle sue difficoltà 'a stare nel processo penale', l'imputato si è mostrato indifferente rispetto al dramma della vittima" ed "è rimasta confermata la carenza di una riflessione autentica sul fatto, sul profondo disvalore di quanto commesso e sulla entità del pregiudizio recato alla vittima (significativa è la circostanza che, nel fare riferimento alla persona offesa, l'imputato abbia limitato la considerazione al danno d'immagine conseguente al risalto mediatico conferito all'evento)". Inoltre, l'imputato, secondo il giudice, "ha rappresentato unicamente esigenze di tutela di sé e dei suoi famigliari e l'esigenza di un cambiamento che valga a preservarlo dalla negativa influenza dei pari poiché ad essi ha ascritto la responsabilità del suo coinvolgimento, ancora una volta riduttivamente prospettato, nel fatto delittuoso che qui occupa.

Infine "in termini di certezza - dice ancora il gup - può affermarsi che, nel cantiere abbandonato del Foro Italico, il gruppo composto dall'imputato e dai sei correi maggiorenni, ha costretto la giovane a molteplici rapporti sessuali consumati contemporaneamente e consecutivamente pur a fronte dell'espresso dissenso della ragazza e dello stato di prostrazione della stessa, a tutti evidente anche in ragione dei reiterati suoi mancamenti e delle conseguenti cadute a terra" e che "le modalità dell'asservimento conseguito in pregiudizio della giovane sono nettamente connotate da speciale efferatezza e denotano un assoluto difetto del più elementare senso di umanità. Sono state inflitte alla ragazza sofferenze indicative di allarmante non comune brutalità".

Per gli altri sei imputati un'udienza del processo è fissata per lunedì prossimo (10 giugno): la seconda sezione del tribunale è chiamata a decidere sulla loro nuova richiesta di fare l'abbreviato condizionato, già formulata davanti al gup che non aveva accolto due delle tre condizioni, portando così gli avvocati a optare per il rinvio a giudizio.