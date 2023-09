Stupro al Foro Italico, respinte tutte le richieste di scarcerazione

Il tribunale del riesame di Palermo ieri ha impiegato poche ore per respingere l'istanza di scarcerazione di un altro dei sette giovani palermitani - si tratta di Elio Arnao - che rispondono dello stupro di gruppo della notte tra il 6 e il 7 luglio, in un cantiere del Foro Italico, ai danni di una ragazza di 19 anni. Per tutti e sei gli indagati è arrivata la conferma della custodia cautelare.

Tutti i ricorsi di coloro che avrebbero partecipato alla violenza sessuale infatti sono stati rigettati: l'unico a non averlo fatto è il giovane che era minorenne all'epoca dei fatti e, anche se ora ha compiuto i 18 anni, continua a rispondere del fatto di fronte alla giustizia minorile. R.P. (queste le sue iniziali) inizialmente era stato mandato in una comunità, ma poi è andato in carcere per un aggravamento della misura cautelare resasi necessaria dopo la pubblicazione di alcuni video provocatori su TikTok.

Come gli altri, anche il ventenne che ha presentato la richiesta di scarcerazione ieri, aveva respinto le accuse, sostenendo che la vittima fosse consenziente.