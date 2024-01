Stupro al Foro Italico, l'uomo che ha soccorso la vittima: "Disse che era stata con 7 ragazzi ed era stato bellissimo"

"Le ho chiesto cosa fosse successo, lei mi ha detto testualmente: che era stata con 7 ragazzi ed era stato bellissimo, l'ha detto ridendo". A raccontarlo, in riferimento alla stupro di gruppo avvenuto il 7 luglio scorso, è l'uomo che per primo ha soccorso la diciannovenne, cioè il titolare di una friggitoria in cui da qualche settimana lavorava il suo fidanzato, e che ha portato sul suo scooter la giovane dal Foro Italico, dove era stata notata a terra da due passanti che, col suo cellulare e su sua richiesta, avevano contattato proprio il suo ragazzo. L'uomo, però, ha anche riferito che "ogni sera", ci sarebbe stato "lo stesso teatrino", perché la vittima si sarebbe presentata nel locale e avrebbe riferito "di essere stata violentata, di essere stata circondata da ragazzi, di essere stata spinta a compiere atti sessuali" e che "la situazione era diventata assurda", "imbarazzante", "ridicola e ai nostri occhi non era più credibile".

"Mi disse che era stato bellissimo"

La testimonianza è stata raccolta durante delle indagini difensive dagli avvocati dei sei maggiorenni imputati per la violenza sessuale - Angelo Flores, Cristian Barone, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia, Samuele La Grassa ed Elio Arnao - anche sulla scorta del fatto che l'uomo non è mai stato sentito invece dai carabinieri e dalla Procura. Ed è una versione la sua che apre uno squarcio diverso sulla vicenda, visto che, secondo l'imprenditore, nell'immediatezza della violenza la vittima con lui avrebbe parlato non solo di un rapporto consenziente - come hanno sempre sostenuto gli imputati - ma avrebbe anche detto che sarebbe stato "bellissimo" farlo con 7 persone (compreso R. P. che al momento del fatto non aveva ancora compiuto 18 anni e per il quale è in corso l'udienza preliminare davanti al gup del tribunale dei Minorenni).

Testimonianze, consulenze e video che smentiscono la vittima

Non è l'unico elemento raccolto dalla difesa, depositato al gip Antonella Consiglio e che entra dunque agli atti del processo, per il quale si attende la fissazione della prima udienza con il rito abbreviato, scelto dagli imputati. Gli avvocati hanno sentito anche l'amica della diciannovenne, che quella sera era inizialmente con lei alla Vucciria e che, proprio come il titolare della friggitoria, sostiene che la vittima il giorno dopo la violenza non le avrebbe mai parlato di uno stupro, che sarebbe stata solita avere rapporti sessuali di gruppo e che ci sarebbero stati dei video di questi incontri che "tutti conoscevano, giravano sui social" e che "era lei stessa a mostrarli", ma anche che quella sera si sarebbe allontanata "perché sapevo già come sarebbe andata a finire".

Inoltre, tra i documenti depositati - che PalermoToday ha potuto consultare - ci sono anche una consulenza psicologica, che mette in dubbio l'attendibilità della diciannovenne, e una consulenza sulle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza quella notte tra la Vucciria e il Foro Italico, che minerebbe anch'essa il racconto fornito dalla giovane. Atti che questo giornale ha deciso di pubblicare non per esprimere giudizi morali sulla ragazza o gli imputati, non per fare un processo mediatico, ma per consentire ai lettori di avere informazioni complete, fornite da tutte le parti in causa.

"Tutte le sere raccontava di essere stata stuprata"

Venendo alla testimonianza dell'imprenditore, ha spiegato di conoscere la diciannovenne "da due o tre settimane prima dell'accaduto" proprio perché il suo fidanzato era impiegato nella sua friggitoria e, visto che "lei frequentava spesso il Politeama e si presentava ogni giorno" nel locale "lamentando di essere stata talvolta violentata, altre volte spinta, ho spostato il ragazzo dalla sede del Politeama a quella di corso Vittorio Emanuele". L'uomo racconta che la diciannovenne "creava sempre situazioni strane e siccome noi eravamo in attività ovviamente ci disturbava" e che "il ragazzo praticamente ogni sera si adoperava per andarla a recuperare in ogni luogo della città, una volta addirittura a Bagheria. Sempre lei si lamentava di essere stata stuprata o cose simili, tanto che, oramai, vista la frequenza con cui ciò accadeva, la situazione era diventata così assurda da essere imbarazzante".

"Paradossalmente - ha riferito ancora agli avvocati - ormai tutti, ogni sera, aspettavamo notizie di lei in tal senso, che si faceva vedere sempre in questo stato. Era diventata una situazione ridicola e ai nostri occhi non era più credibile... Era una situazione strana, dopo queste manifestazioni, infatti, lei tornava a ridere e scherzare. In tutte queste situazioni il fidanzato la induceva a denunciare questi fatti che lei raccontava di aver vissuto. Tra di loro quindi litigavano per gelosia, considerato che invece lei non voleva mai denunciare i casi di violenza sessuale che raccontava di aver vissuto".

Il testimone ha anche precisato che "non si parlava mai esplicitamente di violenza sessuale, lei riferiva di essere stata circondata da ragazzi, a volte diceva di essere stata spinta a compiere atti sessuali o comunque lamentava genericamente di essere stata vittima di chissà quale tipo di violenza... Il suo ragazzo le aveva regalato uno spray al peperoncino... Ogni giorno lei si presentava sul luogo di lavoro e non faceva altro che fumare marijuana e poi capitavano sempre queste scenette di cui abbiamo parlato...".

"Era il fidanzato a dire che doveva denunciare"

L'imprenditore ha pure raccontato cosa sarebbe accaduto la notte dello stupro, quando intorno alle 2 "io ero a piazza Castelnuovo e sono andato al punto vendita di corso Vittorio Emanuele per gestire la chiusura del locale, ma ho visto il fidanzato (della vittima, ndr) andare verso Porta Felice a piedi e a passo lungo. Gli ho chiesto dove stesse andando e mi ha detto: 'Devo andare perché sette l'hanno violentata'. Ho chiesto spiegazioni all'altro impiegato e mi ha detto che al solito lo aveva chiamato lei per avvertirlo di essere stata violentata. Allora ho preso il motore e l'ho seguito, siamo arrivati davanti da Ilardo e c'erano due ragazze e lei era seduta. Il ragazzo è andato su tutte le furie ed io ho detto: 'Vabbè le solite cose'. Lui diceva che lei fosse stata violentata, ma in realtà era lui che diceva questo ed invece mai ciò è stato espressamente detto da lei".

"Lei non ha mai detto di essere stata violentata"

L'uomo riferisce poi che il fidanzato della diciannovenne "era nervoso, l'incitava ad andare dai carabinieri e io ho detto di spostarci al locale per fare la chiusura e decidere cosa fare. Allora lei è venuta con me in moto, appena arrivati davanti al locale, c'era l'altro impiegato, ho chiesto a lei cosa fosse successo, lei mi ha detto testualmente: 'Sette c... in c... ed è stato bellissimo', l'ha detto ridendo. Noi ci siamo guardati - ricorda l'uomo - e abbiamo fatto un sorriso sarcastico come a dire siamo alle solite...". Poi l'imprenditore aveva provveduto a recuperare anche il fidanzato e arrivati al locale "si è verificato il solito teatrino con lei, invitata da lui più volte a denunciare, fino a quando sono andati via. In tutto questo lei si era tranquillizzata, aveva di nuovo la faccia da vittima alla presenza del fidanzato".