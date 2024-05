Stupro di gruppo al Foro Italico, il processo si apre e viene subito rinviato

Un'udienza di mero rinvio e in cui non è stata svolta alcuna attività, se non appunto fissare la data della prossima udienza per il 24 maggio. Così ha deciso la seconda sezione del tribunale, presieduta da Roberto Murgia, in relazione al processo a sei giovani accusati di aver stuprato a turno una diciannovenne, la notte tra il 6 ed il 7 luglio scorsi in un cantiere abbandonato del Foro Italico.

Alla sbarra ci sono Angelo Flores, Cristian Barone, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia, Samuele La Grassa ed Elio Arnao, mentre un altro giovane, che al momento dei fatti aveva 17 anni, è stato condannato in primo grado e con il rito abbreviato a 8 anni e 8 mesi. E il processo per i 6 è approdato in tribunale proprio perché i difensori degli imputati avevano optato per l'abbreviato ma subordinato a tre condizioni. Il giudice ne aveva accolta una sola e così gli avvocati avevano preferito procedere diversamente. Quasi certamente il 24 maggio questa richiesta sarà reiterata al tribunale e, se i giudici non dovessero accogliere l'istanza, si procederà con il dibattimento.

La vittima si è costituita parte civile con l'assistenza dell'avvocato Carla Garofalo. Parte civile nel processo sono anche il Comune di Palermo e 7 associazioni che si occupano di contrasto alla violenza di genere.