La ragazza stuprata al Foro Italico conferma le accuse in tribunale: "Mi hanno violentata in 7 mentre gridavo basta"

Ha confermato tutte le accuse, ovvero di essere stata stuprata da 7 ragazzi, di cui uno minorenne, in un cantiere abbandonato del Foro Italico. Con estrema lucidità, senza mai piangere o perdere il filo, ha ripercorso ciò che sarebbe accaduto la notte del 7 luglio scorso, quando sarebbe stata costretta a bere e anche a fumare una canna, prima di essere "accompagnata" nel luogo in cui era avvenuta la violenza, sostenuta dagli indagati che neppure conosceva. Tranne uno, Angelo Flores, quello che aveva filmato parti dell'aggressione e che aveva poi inoltrato il video mentre la violenza era in corso. Nessun colpo di scena, quindi, durante l'incidente probatorio, durato quasi 6 ore, col quale sono state cristallizzate le dichiarazioni della vittima, una ragazza di 19 anni.

L'udienza è iniziata stamattina poco dopo le 11 in una delle aule della Corte d'Assise, al piano terra del palazzo di giustizia, davanti al gip Clelia Maltese, e si è conclusa poco prima delle 17. La giovane - che da agosto, quando la vicenda è venuta a galla per via degli arresti eseguiti dai carabinieri, intrattiene un folto pubblico con dirette e video sui social - prima di entrare ha postato un filmato che la ritraeva mentre fumava in uno dei bagni del tribunale.

Durante la sua deposizione non poteva vedere gli indagati, tutti in carcere e convocati anche loro questa mattina al palazzo di giustizia. Il giudice ha respinto molte delle domande che i loro avvocati avrebbero voluto fare alla ragazza, quasi tutte relative al suo passato e anche a esperienze che lei stessa ha raccontato pubblicamente sempre attraverso i social. Un dato su cui ha cercato - inutilmente per ora - di battere la difesa è che tre giorni prima dello stupro al Foro Italico, cioè il 4 luglio, la diciannovenne aveva postato un video in cui sosteneva di essere stata stuprata. Un'affermazione che non ha portato però ad alcuna denuncia o procedimento giudiziario e sulla quale non è stato possibile ottenere neppure oggi una spiegazione.

Non solo. In un altro processo, la giovane era stata sottoposta a una perizia (che è acquisita agli atti dell'indagine sullo stupro di gruppo) e aveva riferito di aver avuto altri rapporti sessuali con più persone e anche con degli sconosciuti. Di uno di questi incontri sessuali aveva parlato come di "uno stupro", salvo chiarire poi che "ero consenziente", ma visto che i due uomini con cui si sarebbe intrattenuta sarebbero stati bruschi, "aggressivi", questo l'aveva portata a "viverlo come uno stupro, ma ero consenziente". Il gip anche su questo punto non ha ammesso le domande dei difensori.

La giovane ha ribadito di essere caduta più volte durante la violenza, di aver gridato basta, "ma loro continuavano". Tra 40 giorni sarà depositata la trascrizione integrale dell'incidente probatorio (le dichiarazioni della vittima diventano così una prova a tutti gli effetti e non ci sarà più necessità di sentirla durante il processo) e poi il sostituto procuratore Mario Calabresi potrebbe chiedere anche il giudizio immediato per gli indagati.