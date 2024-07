Lo stupro al Foro Italico, resta il giallo della telefonata di un giovane alla vittima: "Non l'ho fatta io"

Non è servita l'udienza di questa mattina a sciogliere il giallo sulla telefonata che la ragazza che sarebbe stata stuprata a turno da sette coetanei al Foro Italico il 7 luglio dell'anno scorso ha ricevuto sul suo cellulare proprio mentre già era entrata nel cantiere abbandonato dove sarebbe avvenuto lo stupro di gruppo: il giovane dal cui numero era partita la chiamata della durata di 29 secondi ha infatti affermato di non essere stato lui a contattare la presunta vittima e lei invece ha riferito che in quel momento non aveva il telefono perché gli sarebbe stato sottratto dai suoi aggressori.

La difesa: "La vittima ha ricevuto la chiamata di un ragazzo mentre era lì"

Stamattina, davanti alla seconda sezione del tribunale, che sta processando con l'abbreviato Angelo Flores, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia, Cristian Barone, Samuele La Grassa ed Elio Arnao (il settimo, R. P., che era minorenne al momento dei fatti, è già stato condannato a 8 anni e 8 mesi di carcere sempre con l'abbreviato ma dal tribunale dei Minori), si è svolta a porte chiuse e quindi neanche i giornalisti hanno potuto ascoltare direttamente le deposizioni. Ci sono stati dei momenti di tensione tra Procura e avvocati, che hanno portato il presidente a ricordare a tutti che il processo serve per accertare la verità.

Il testimone: "Non sono stato io a fare quella telefonata"

Il primo a essere sentito dai giudici è stato il ragazzo, ma nella sua testimonianza ci sono stati diversi "non ricordo". Ha però detto con certezza: "Non sono stato io a fare quella telefonata", spiegando che il suo cellulare verrebbe utilizzato anche da un suo cugino e dai suoi genitori, che ne conoscono pure il pin. Inoltre, intorno alle 2 di quella notte (quindi dopo la violenza), dal cellulare della vittima erano partiti due messaggi identici (uno con e l'altro senza refusi) destinati proprio al testimone: "Non posso più", questo c'era scritto. I difensori degli imputati hanno chiesto quindi se avesse un appuntamento con la vittima, ma lui ha risposto di no.

Il giovane ha anche detto di aver visto la vittima soltanto una volta e insieme ad altre persone e di non aver avuto alcun tipo di rapporto con lei. Ma i giudici gli hanno fatto notare che ci sono dei contatti tra il suo profilo Instagram e quello della ragazza, in cui lui le avrebbe chiesto quella stessa sera ripetutamente di vedersi: anche in questo caso il teste ha risposto che i suoi parenti hanno accesso al suo account e che non è stato lui a scrivere quei messaggi. Un racconto che non avrebbe convinto pienamente neanche il tribunale, tanto che il giovane è stato invitato più di una volta a dire la verità, ricordandogli che le pene previste per la falsa testimonianza sono piuttosto elevate.

La vittima: "In quel momento il telefono era a terra, non ho risposto io"

Poi è stato il turno della diciannovenne che ha denunciato lo stupro (è parte civile nel processo con l'assistenza dell'avvocato Carla Garofalo), che è stata sentita nascosta da un paravento. In merito alla chiamata di 29 secondi ha spiegato che in quel momento il suo cellulare sarebbe stato a terra e che dunque non avrebbe potuto rispondere. Sui messaggi Instagram che il testimone le avrebbe mandato pochi minuti prima della telefonata, ha sostenuto di non averli mai letti, anche per via del fatto che successivamente alla denuncia dello stupro le era stato sequestrato il cellulare. Infine, sui messaggi inviati dal suo numero a quello del testimone intorno alle 2, ha spiegato - contraddicendosi, come le hanno fatto notare anche gli avvocati - che avrebbe chiesto lei al suo fidanzato, che l'aveva soccorsa, di mandarli.

Le altre domande alla vittima

L'audizione dei due era stata richiesta dagli avvocati degli imputati, che hanno potuto rivolgere anche altre domande alla vittima, legate ad alcuni elementi emersi dalle loro indagini difensive. Sono stati infatti i legali - e non gli investigatori - a sentire l'amica della ragazza che quella sera era con lei e l'aveva lasciata alla Vucciria, dove poi aveva incontrato Flores - l'unico imputato che conosceva e che aveva filmato con il cellulare lo stupro - e i suoi amici. Sono stati poi sempre gli avvocati a raccogliere la testimonianza dell'uomo che aveva soccorso la diciannovenne dopo l'aggressione. Ed è proprio sulle loro testimonianze che oggi hanno fatto delle domande alla giovane.

Il racconto dell'amica e del soccorritore

L'amica aveva riferito che la presunta vittima avrebbe avuto spesso rapporti sessuali anche con più persone e pure con sconosciuti, tanto che quella sera aveva deciso di andarsene perché già sapeva come sarebbe andata a finire. Ha anche messo verbale che la diciannovenne avrebbe avuto rapporti sessuali a pagamento con l'uomo che poi l'aveva soccorsa. La ragazza, dietro al paravento, ha negato quest'ultima circostanza ed ha anche spiegato che con questa amica avrebbe litigato, tanto da arrivare a denunciarla, e che poi aveva fatto pace. Volendo dire che quelle dichiarazioni sarebbero state rese per risentimento nei suoi confronti.

Per quanto riguarda l'uomo che l'aveva soccorsa, che ha riferito agli avvocati che dopo aver caricato sul suo scooter la ragazza, chiedendole cosa fosse accaduto, lei gli avrebbe risposto, in termini molto volgari, che sarebbe stata con 7 coetanei e che sarebbe stato bellissimo. Affermazioni che la vittima ha smentito. I legali hanno dunque chiesto un confronto tra lei e l'uomo, ma il tribunale ha respinto l'istanza.

Il processo è stato rinviato a settembre, quando gli imputati potranno rendere dichiarazioni spontanee. Alla fine dello stesso mese è stata fissata la requisitoria della Procura e poi anche le discussioni delle difese. La sentenza dovrebbe arrivare all'inizio di ottobre.