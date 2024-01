Via al primo processo per lo stupro al Foro Italico, la difesa: "Testimoni e intercettazioni smentiscono la vittima"

Si è aperto questa mattina, davanti al gup del tribunale dei Minori, il primo processo per lo stupro di gruppo avvenuto a luglio scorso al Foro Italico ai danni di una diciannovenne: alla sbarra c'è soltanto R. P., l'unico dei sette accusati della violenza sessuale che al momento del fatto non aveva ancora compiuto 18 anni (cosa avvenuta poche settimane dopo). La difesa dell'imputato ha depositato degli atti, raccolti dagli avvocati che assistono i maggiorenni, che smentirebbero la versione fornita dalla vittima. La Procura ha chiesto un termine per analizzare il materiale - testimonianze ed intercettazioni - e l'udienza è stata rinviata al 23 gennaio.

Tra i documenti presentati al giudice ci sarebbe anche il racconto dell'amica della ragazza, che quella sera era andata con lei alla Vucciria e che, però, si sarebbe rapidamente allontanata, ma anche la versione fornita dal titolare dell'attività dove lavora quello che era il fidanzato della diciannovenne, intervenuto per primo al Foro Italico per soccorrerla, dopo la chiamata di due passanti che avevano notato la giovane a terra. Ci sarebbero anche alcune conversazioni tra vittima e il suo ragazzo, ma pure un video dal quale emergerebbe che sarebbe stata lei a proporre agli imputati di avere rapporti sessuali insieme. Atti che dimostrerebbero, secondo la difesa, come quella sera non ci sarebbe stato uno stupro di gruppo, ma al massimo un rapporto consenziente degenerato.

R. P. era stato arrestato ad agosto, insieme agli altri, ma per lui il percorso è stato diverso, vista la sua età. Aveva in prima battuta convinto il gip, raccontando di aver aiutato la ragazza e di avere anche cercato di fermare i suoi amici, che gli aveva concesso di andare in una comunità e quindi di lasciare il carcere. Poco dopo la mezzanotte di quello stesso giorno, però, erano comparsi su TikTok una serie di video in cui l'imputato si sarebbe vantato dell'accaduto. Non solo: erano emerse anche delle intercettazioni in cui raccontava ad un amico come quella sera si sarebbe "divertito" e fatto "troppi cianchi", che era successo "un macello" e che "in sette l'abbiamo ammazzata". Elementi che avevano quindi portato il giudice, dopo la richiesta della Procura, a disporre nuovamente il carcere il giovane.

E' probabile che anche R. P. opti per il rito abbreviato, come hanno già fatto gli altri sei imputati - per i quali si è proceduto con il giudizio immediato - e non è stata ancora tuttavia fissata la data dell'udienza. Cosa che accadrà a stretto giro. Gli avvocati sono convinti di aver raccolto materiale molto rilevante per fornire una versione diversa da quella della vittima che, come hanno dichiarato tutti i giovani anche durante gli interrogatori di garanzia, sarebbe stata pienamente consenziente al rapporto di gruppo. Lei ha riferito di aver gridato "basta", ma che per tutta risposta i giovani le avrebbero riso in faccia ed avrebbero continuato.