Stupro di gruppo al Foro Italico, anche l'imputato minorenne sceglie l'abbreviato

Sceglie il rito abbreviato anche R. P., l'unico ragazzo imputato per lo stupro di gruppo al Foro Italico che era minorenne la notte del 7 luglio scorso (ha compiuto 18 anni qualche settimana dopo). La sua richiesta è stata accolta dal gup del tribunale dei Minori e a marzo si passerà già alla requisitoria del pubblico ministero e probabilmente, nella stessa udienza, anche alla discussione della parte civile e della difesa del giovane.

Il giudici ha ammesso diversi atti che l'avvocato che assiste R. P. aveva chiesto di acquisire e che smentirebbero in parte la versione della vittima, tra le altre anche la testimonianza di un imprenditore che tra i primi aveva soccorso la diciannovenne e che ha riferito che inizialmente lei non avrebbe mai parlato di uno stupro, ma anzi gli avrebbe detto di essere stata con 7 ragazzi e che sarebbe stato "bellissimo". L'uomo ha anche raccontato che ogni sera la ragazza avrebbe riferito di essere stata stuprata o spinta da coetanei. La sua versione è stata raccolta nell'ambito di indagini difensive svolte dagli avvocati che assistono gli altri 6 imputati, che hanno scelto anche loro l'abbreviato e per cui si attende la data di fissazione del processo.

R. P. era stato arrestato ad agosto, insieme agli altri, ma per lui il percorso è stato diverso, vista la sua età. Aveva in prima battuta convinto il gip, raccontando di aver aiutato la ragazza e di avere anche cercato di fermare i suoi amici, che gli aveva concesso di andare in una comunità e quindi di lasciare il carcere. Poco dopo la mezzanotte di quello stesso giorno, però, erano comparsi su TikTok una serie di video in cui l'imputato si sarebbe vantato dell'accaduto. Non solo: erano emerse anche delle intercettazioni in cui raccontava ad un amico come quella sera si sarebbe "divertito" e fatto "troppi cianchi", che era successo "un macello" e che "in sette l'abbiamo ammazzata". Elementi che avevano quindi portato il giudice, dopo la richiesta della Procura, a disporre nuovamente il carcere il giovane.

La diciannovenne si è costituita parte civile con l'assistenza dell'avvocato Carla Garofalo. Secondo la ragazza, dopo averla fatta bere alla Vucciria, i 7 l'avrebbero portata al Foro Italico, dove, dopo averla spogliata, l'avrebbero violentata a turno. Lei avrebbe gridato più volte basta, si sarebbe sentita male ripetutamente, ma gli imputati al posto di fermarsi, avrebbero continuato ridendole anche in faccia. Poi l'avrebbero abbandonata per strada ed erano andati via.