Stupro al Foro Italico, i 6 giovani imputati rinunciano agli sconti di pena: faranno il dibattimento

Faranno il dibattimento i sei giovani accusati di aver stuprato in gruppo una diciannovenne all'interno di un cantiere abbandonato al Foro Italico, nella notte tra il 6 e il 7 luglio scorsi. Avevano scelto inizialmente l'abbreviato, che consente di ottenere uno sconto di un terzo della pena in caso di condanna, subordinato a tre precise condizioni. Il gup Cristina Lo Bue ne ha accolta solo una e da qui la decisione della difesa di rinunciare al rito alternativo e di affrontare un processo più lungo e complesso in tribunale.

Per Angelo Flores, Cristian Barone, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia, Samuele La Grassa ed Elio Arnao il dibattimento inizierà dunque il 15 maggio. Il giudice, nell'udienza di oggi, ha anche accolto buona parte delle richieste di costituzione di parte civile, ovvero quelle della ragazza, difesa dall'avvocato Carla Garofalo, del Comune e di sette associazioni che si occupano di contrasto alla violenza di genere: Millecolori onlus, Donne in rete, Le Onde, Biblioteca delle donne, Insieme a Marianna, Associazione contro tutte violenza sulle donne, La casa di Venere. Rigettate, invece, le richieste di Mete onlus, Emily e Mezzocielo.

Quattro degli imputati erano presenti in aula stamattina, mentre gli altri hanno avuto difficoltà a raggiungere Palermo. La vittima non ha partecipato all'udienza. La discussione è stata incentrata sulle richieste di abbreviato condizionato formulate dai difensori dei sei (un settimo ragazzo, R. P., che era minorenne all'epoca dei fatti, è stato condannato in primo grado con l'abbreviato a 8 anni e 8 mesi). Gli avvocati hanno chiesto nello specifico che venisse risentita la vittima, in relazione ai nuovi fatti emersi dalle indagini difensive, cioè la testimonianza dell'amica che quella sera era con lei, dell'uomo che per primo ha prestato soccorso alla diciannovenne, ma anche una consulenza sulle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti lungo il percorso dalla Vucciria al Foro Italico che quella sera il gruppo aveva fatto. Elementi che, secondo gli avvocati, smentirebbero diversi punti della ricostruzione dei fatti fornita dalla giovane.

Un'altra condizione - l'unica che il giudice aveva deciso di accogliere - era quella di acquisire una consulenza tecnica fatta sul telefonino della vittima, dalla quale, emergerebbe anche una telefonata ricevuta dalla giovane all'1.04 di quella notte, cioè tre minuti dopo essere entrata nel cantiere con gli imputati. Ultima condizione: sentire il ragazzo che ha fatto questa telefonata, anche per chiarirne i contenuti.

Di fronte al rigetto di due delle istanze da parte del gup, la difesa ha quindi deciso di rinunciare al rito alternativo (ma la richiesta potrà essere nuovamente formulata davanti al tribunale) e di affrontare il dibattimento. Dove si rischiano condanne pesanti.