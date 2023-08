Chiara Ferragni difende la ragazza stuprata al Foro Italico: "Sempre la donna a essere colpevolizzata"

"Stranamente è sempre la donna ad essere colpevolizzata: victim blaming allo stato puro". Chiara Ferragni non ci sta e attraverso una delle sue storie Instagram critica le dichiarazioni rilasciate dal giornalista Andrea Giambruno, compagno della premier Giorgia Meloni, che per commentare lo stupro di Palermo ha detto, tra le altre cose, "se eviti di ubriacarti non trovi il lupo". Parole che, in qualche modo, secondo alcuni hanno colpevolizzato la vittima per quanto subito, sollevando un polverone di polemiche.

In tv, Giambruno non ha usato mezze parole: "Se vai a ballare hai tutto il diritto di ubriacarti, ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi". Dopo le reazioni e l'ira che si è scatenata sui social, lo stesso giornalista è intervenuto puntualizzando quanto affermato: "Una polemica surreale. E' doveroso precisare che nessuno ha giustificato l’atto, anzi sono stati utilizzati termini molto precisi come 'abominevole' per quanto riguarda l'atto e 'bestie' per gli autori di tale atto" ha spiegato.

Il compagno di Giorgia Meloni ha poi puntato il dito contro chi ha strumentalizzato le sue parole "in maniera fuorviante, distorcendo la realtà. O perché in malafede o perché hanno seri problemi di comprendonio". Ma non è bastato: sono in tanti ad aver criticato questo pensiero, non ultima Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale, nella sua storia, ha condiviso un post di Direcontrolaviolenza: "Caro Giambruno - si legge - è proprio alimentando la cultura dello stupro che “i lupi” prosperano, crescono sani e più forti".