"Mi ha violentata dentro una pizzeria": chiesti 5 anni per un parente della ragazza stuprata al Foro Italico

Cinque anni di carcere, è questa la condanna chiesta dal sostituto procuratore Clio Di Guardo per un cinquantenne accusato di aver abusato sessualmente della ragazza poi violentata da sette coetanei in un cantiere abbandonato del Foro Italico, il 7 luglio dell'anno scorso, di cui è anche lontano parente. I fatti al centro del processo risalgono a poco più di un anno prima, cioè a giugno del 2022, e secondo la giovane l'uomo le avrebbe fatto prima sniffare della cocaina e poi l'avrebbe palpeggiata all'interno della sua pizzeria, dove la presunta vittima lavorava. Una versione sempre negata dall'imputato.

Il procedimento è solo uno degli almeno tre casi di violenza sessuale denunciati dalla giovane e la requisitoria in abbreviato si è svolta nelle scorse settimane (ma PalermoToday ne ha avuto notizia solo ora) davanti al gup Stefania Brambille. In base alla ricostruzione dell'accusa, l'abuso sarebbe avvenuto nel locale del centro storico di cui l'imputato era titolare in quella fase e dove, come ha riferito, avrebbe deciso di impiegare la ragazza per tenerla alla larga da brutti ambienti e da esperienze negative. Insomma per proteggerla. Ma, secondo la presunta vittima, le sue intenzioni sarebbero state invece altre.

Una sera, così ha denunciato lei, sarebbe arrivata nella pizzeria da asporto e avrebbe proposto di bere della birra, cosa che l'imputato avrebbe accettato. Poi però l'uomo avrebbe preso della cocaina e l'avrebbe fatta sniffare alla giovane da un vassoio, prima di buttarsi su di lei e palpeggiarla pesantemente. La presunta vittima ha anche riferito che a un certo punto sarebbe svenuta e che - in base a una seconda versione - si sarebbe risvegliata con una cannula nel naso dalla quale le sarebbe stato fatto inalare qualcosa. Infine, il cinquantenne l'avrebbe riaccompagnata in macchina, lasciandola in via Roma perché lei avrebbe chiesto di scendere in quel punto.

Ben diversa è la versione fornita proprio dall'uomo (difeso dagli avvocati Giovanni Di Trapani e Giovanni Morgante): secondo il suo racconto, infatti, la ragazza si sarebbe presentata in pizzeria già sotto l'effetto di qualche sostanza e sarebbe stata lei a chiedergli di darle un bacio e a tentare un contatto fisico. Lui avrebbe rifiutato, dicendo che non solo erano parenti, ma anche che la ragazza era molto più piccola di lui. Non ci sarebbe stato quindi alcun palpeggiamento e nessuna violenza sessuale, tanto che poi il cinquantenne avrebbe accompagnato la giovane che lo accusa a Ballarò, a casa di quello che allora era il fidanzato di lei (in incidente probatorio, però, la presunta vittima ha dichiarato di non conoscerlo). L'imputato sostiene inoltre che la denuncia sarebbe stata presentata per ripicca da parte della giovane.

Denuncia che non sarebbe stata presentata subito: la ragazza quella notte sarebbe andata a dormire da una zia che, di sua iniziativa, vedendola in condizioni strane e temendo che le potesse essere successo qualcosa di grave, aveva chiamato la polizia. Ma in quella circostanza non fu fatto alcun esposto, cosa che sarebbe avvenuta invece nei giorni successivi. A ottobre è attesa la sentenza, così come quella legata alla violenza sessuale di gruppo in cui sono imputati 6 giovani (il settimo, che era minorenne al momento dei fatti, è già stato condannato in primo grado a 8 anni e 8 mesi con il rito abbreviato).