Lo stupro al Foro Italico, corteo nei luoghi della movida: "Militarizzare la città non serve"

Un nuovo corteo contro la violenza sulle donne e contro la violenza in generale si è svolto ieri sera in città. La manifestazione è stata organizzata da Non una di meno. "A Palermo - si legge in una nota - non si ferma la rabbia di chi vuole una società libera dal patriarcato. Una società libera da qualsiasi espressione di violenza di genere che sappiamo essere strutturale e sistemica, quotidiana e intrinseca, di cui lo stupro di gruppo consumatosi al Foro Italico e che tanto ha fatto discutere non è che un'ennesima, aberrante manifestazione".

Un migliaio di persone hanno preso parte alla "passeggiata rumorosa", così com'è stata definitia, esponendo uno striscione con una scritta dal messaggio chiaro: "Le strade sicure le fanno l3 compagn3 che le attraversano" per "rimarcare l’abissale differenza fra la sicurezza che noi comunità transfemminista dal basso, con le nostre pratiche e i nostri linguaggi collettivamente ci creiamo e il securitarismo con cui vogliono addomesticarci, marginalizzarci, isolarci, controllarci".

Non una di meno interviene anche sul vertice che si è svolto venerdì scorso in Prefettura: "Vediamo con i nostri occhi un aggressivo dispiegamento di forze dell’ordine nei luoghi della movida (che peraltro coincidono con i quartieri storici e popolari della città già attaccati dalla gentrificazione). Militarizzazione delle città e controllo sui nostri corpi legittimati dalla violenza che subiamo per colpa stessa del loro sistema. Che bel paradosso! Come sciacalli si sono fiondati su quel caso di stupro come i 7 ragazzi sul corpo della giovane. Non abuseranno ancora dei nostri corpi! Non giocheranno su di noi la loro partita per l’affermazione e la legittimazione di un sistema per il quale siamo sempre state carne da macello. Ma noi non molliamo e non molleremo la presa. Il patriarcato corre veloce e morde con voracità ma noi siamo più incalzanti e feroci di lui", affermano le attiviste.

Cori, campanelli, fischietti, musica per farsi sentire. Giunto il corteo in piazza Sant'Anna, molte persone hanno preso parola al megafono. Poi un improvvisato flash mob sul tema della sicurezza, una volta seduti per terra i manifestanti hanno impugnato un mazzo chiavi e scuotendolo lo hanno fatto tintinnare. Le chiavi, simbolo di autodifesa. È stato anche attaccato un manifesto "Sì ai corpi liberi, no ai corpi controllati. No a militarizzazione della città, sì alla lotta transfemminista. Ti rissi no".