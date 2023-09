Stupro al Foro Italico, Lagalla: "Castrazione chimica? A estreme situazioni provvedimenti estremi"

"La castrazione chimica per gli stupratori? La mia opinione è che ad estreme situazioni occorre ricorrere con estremi provvedimenti e quello della castrazione è un estremo provvedimento, quindi va collocato in una scala di sanzione di valutazione delle pene edittali". A dirlo a Sky Tg24 è il sindaco Roberto Lagalla, intervistato durante l'approfondimento "Start" sul caso dello stupro di gruppo avvenuto al Foro Italico.

"E' molto difficile - ha aggiunto Lagalla - assumere in questa materia una posizione che possa essere sostenibile se non alla luce di una serie di distingui e differenziazioni, sia che riguardino i colpevoli che l'età di questi o i precedenti e i contesti in cui queste cose maturano. Sicuramente, l'inasprimento della pena è un argomento che va posto. Con l'assistenza familiare e il recupero sociale delle giovani generazioni che hanno subito l'isolamento della pandemia che hanno disabituato al rapporto con la relazione reale questo è un ulteriore aggravamento di un tema".

Lagalla ha inoltre osservato: "Si deve fare chiarezza su un punto fondamentale: la famiglia è un'agenzia educativa primaria e, con la scuola, è il punto in cui si forma coscienza e consapevolezza sociale. E' di tutta evidenza che il tema educativo, ma anche la regressione che riguarda gli ambienti familiari, diventa un tema straordinariamente importante". Cosa può fare il Comune? "Le amministrazioni comunali - ha detto il sindaco - possono intervenire su ciò che è immediato contribuendo al processo educativo e parlo del controllo del territorio, della regolamentazione della malamovida, degli interventi non solo di natura repressiva ma anche sociale".

Secondo Lagalla inoltre "c'è la necessità di migliorare i servizi di prossimità, oggi l'incremento delle denunce non so se corrisponde a un maggior numero di casi occorsi o se non sia l'espressione di una maggiore fiducia che soprattutto chi è abusata ha acquisito nei confronti delle forze dell'ordine. Noi stiamo lavorando proprio sul rafforzamento del controllo del territorio e sul miglioramento dei servizi di prossimità e di aiuto, anche intercedendo con équipe multidisciplinari e migliorando la credibilità dell'azione pubblica". E ha aggiunto: "Sul piano dello Stato arrivano notizie su ulteriori risorse legate al controllo del degrado sociale", ricordando che l'8 settembre sarà a Palermo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

"Palermo - ha proseguito il sindaco - sta lavorando sempre più intensamente per garantire sicurezza e solidarietà ma anche vicinanza, che non è mancata nei confronti della ragazza né in altre occasioni simili. Non posso che rivolgermi a lei con l'affetto più che del sindaco soprattutto del padre di famiglia".