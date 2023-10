La ragazza è stata intervistata a "Fuori dal coro" su Rete 4 e sui fatti del luglio scorso ha detto: "Mi sono fidata di una persona che mi aveva fatto il lavaggio del cervello". Poi si è soffermata anche per le critiche ricevute per i suoi post: "Ho un trauma interiore, voglio dimostrare che si può andare avanti"

VIDEO | La giovane stuprata al Foro Italico in tv: "Vittima non è solo chi piange, uso i social e non voglio nascondermi"