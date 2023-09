Stupro al Foro Italico, uno degli indagati: "Non ho partecipato ai rapporti sessuali"

"Non ho partecipato attivamente ai rapporti sessuali con la ragazza". Si difende così, secondo quanto riporta l'Adnkronos, davanti al tribunale del Riesame di Palermo, Samuele La Grassa, uno dei sette indagati per lo stupro di gruppo avvenuto lo scorso 7 luglio al Foro Italico ai danni di una ragazza di 19 anni.

Ma per la Procura la contestazione di violenza sessuale di gruppo non cambia. Nelle scorse settimane anche altre istanze di scarcerazione erano state respinte. Altri tre indagati, ovvero Angelo Flores, Gabriele Di Trapani e Christian Barone, i primi ad essere stati arrestati lo scorso luglio, sono infatti rimasti in cella. Lo stesso è avvenuto per Christian Maronia. E' fissato nei prossimi giorni l'esame del ricorso di Elio Arnao.

R.P., invece, il più giovane degli indagati (l'unico minorenne tra i sette all'epoca dei fatti), inizialmente era stato mandato in una comunità, ma poi è andato in carcere per un aggravamento della misura cautelare resasi necessaria dopo la pubblicazione di alcuni video provocatori su TikTok.