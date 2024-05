Stupro di gruppo al Foro Italico, gli imputati chiedono di nuovo il processo con l'abbreviato

Com'era prevedibile, dopo il no del gup, gli avvocati dei sei ragazzi accusati di aver stuprato a turno una diciannovenne in un cantiere abbandonato del Foro Italico a luglio scorso, hanno rinnovato davanti alla seconda sezione del tribunale la richiesta di abbreviato condizionato. I giudici scioglieranno la riserva nella prossima udienza, fissata per il 10 giugno.

Le condizioni poste dai legali di Angelo Flores, Cristian Barone, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia, Samuele La Grassa ed Elio Arnao sono le stesse tre già formulate davanti al gup Cristina Lo Bue. Prima di tutto risentire la vittima sui fatti nuovi emersi grazie a delle indagini difensive, ovvero la testimonianza dell'amica della diciannovenne che quella sera era alla Vucciria con lei, quella dell'uomo che aveva soccorso la ragazza subito dopo il presunto abuso sessuale, ma pure la consulenza sulle immagini riprese dalle telecamere presenti lungo il percorso verso il Foro Italico - che smentirebbero la ricostruzione dei fatti fornita dalla giovane. L'altra condizione è quella di acquisire una consulenza tecnica fatta sul cellulare della ragazza dalla quale verrebbe fuori anche una telefonata ricevuta all'1.04 di quella notte, cioè tre minuti dopo essere entrata nel cantiere con gli imputati. E l'ultima condizione è proprio quella di sentire il ragazzo che aveva fatto quella telefonata.

Il gup aveva accolto solo una delle condizioni, l'acquisizione della consulenza sul telefonino della diciannovenne, e a quel punto gli imputati avevano quindi deciso di andare a dibattimento. Rischiano pene molto elevate, basti pensare che il settimo componente del branco, che al momento dei fatti era minorenne, giudicato dal tribunale competente e con l'abbreviato ha rimediato una condanna a 8 anni e 8 mesi - e proseguire con l'ordinario, senza alcuno sconto, è obiettivamente una strada in salita. Ma il dibattimento avrebbe delle ripercussioni anche per la vittima, non solo per i tempi molto più lunghi del processo, ma anche perché magari potrebbe esserci la necessità di risentirla, costringendola così in qualche modo a rivivere quanto subito.