Stupro al Foro Italico, le associazioni estromesse dal processo: "Ingiusto tenerci fuori"

Il gup Cristina Lo Bue, davanti al quale stamattina si è celebrata la seconda udienza del processo a carico di 6 giovani accusati di aver violentato a turno una diciannovenne in un cantiere abbandonato del Foro Italico lo scorso 7 luglio, non ha ammesso tutte le associazioni che avevano chiesto di costituirsi parte civile. E tre delle escluse - Emily, Mete onlus e Mezzocielo - con una nota tengono a chiarire la loro posizione: "Estromettere proprio le associazioni che fanno sensibilizzazione contro la cosiddetta 'cultura dello stupro' e in modo particolare perché agiscono anche sul piano politico, rivela che ancora non è abbastanza radicata la consapevolezza che la lotta contro la violenza di genere è principalmente culturale e che per incidere non può che passare da una forte azione politica".

Milena Gentile, presidente di Emily, Giorgia Butera, presidente di Mete onliso e la redazione di Mezzocielo spiegano: "Le associazioni rappresentano la società civile e, in quanto tali, non possono restare fuori dalle aule giudiziarie perché sarebbe un fallimento dei principi delineati dalla Convenzione di Istanbul e dalle pronunce degli organismi internazionali". Le richieste di altre sette associazioni sono state però accolte dal giudice, insieme a quella del Comune.

"La linea difensiva, le sentenze e il racconto giornalistico generano cultura, quindi possono contribuire al cambiamento della mentalità e dei pregiudizi che stanno alla base della violenza - dicono ancora - oppure possono perpetuare la cosiddetta 'vittimizzazione secondaria' della donna che ha subito la violenza, rovistando morbosamente nel suo passato, sugli stili di vita, sulla famiglia di provenienza e sulla maggiore o minore 'disponibilità' sessuale. I processi sono processi ai colpevoli non alla vittima. Questo è un principio ineludibile che la società civile, attraverso le associazioni, chiede da anni che si applichi nelle aule giudiziarie senza più eccezioni".