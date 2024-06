Stupro al Foro Italico, sì all'abbreviato per i 6 imputati: la vittima sarà risentita in aula

La seconda sezione del tribunale, presieduta da Roberto Murgia, ha accolto la richiesta che era stata bocciata dal gup Ivana Vassallo: non solo i sei giovani imputati per aver stuprato a turno una diciannovenne in un cantiere abbandonato del Foro Italico lo scorso 7 luglio saranno processati con il rito abbreviato - e potranno così ottenere, in caso di condanna, lo sconto di un terzo della pena - ma la stessa ragazza sarà risentita in aula: l'udienza è fissata a quasi un anno esatto da quella notte, ovvero per il 5 luglio prossimo.

I giudici hanno ritenuto fondata l'istanza dei difensori di Angelo Flores, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia, Cristian Barone, Samuele La Grassa ed Elio Arnao. In particolare, gli avvocati avevano messo in evidenza come, proprio mentre si sarebbe consumata la violenza sessuale, all'1.04 la giovane avrebbe ricevuto una telefonata di 29 secondi. Dall'altro lato ci sarebbe stato un ragazzo, al quale poi, verso le 2 di notte, la vittima aveva mandato due messaggi, scrivendo: "Non posso più", prima con un refuso e poi in modo corretto. La difesa ha chiesto di sapere cosa si siano detti i due in quel momento e l'unico modo per farlo è appunto quello di sentire la giovane e il suo interlocutore, che allo stesso modo è stato convocato dai giudici per il 5 luglio.

Sono queste le condizioni che erano state poste in prima battuta anche al gup, che tuttavia aveva rigettato, costringendo così gli imputati a ripiegare sul dibattimento. Davanti al tribunale l'istanza è stata però reiterata e accolta. Va precisato che gli avvocati chiedono di risentire la vittima soltanto sui nuovi elementi che loro stessi hanno portato attraverso le loro indagini difensive: la ragazza, in altri termini, non dovrà riferire sulle cose terribili che aveva denunciato l'estate scorsa, ma soltanto su alcuni punti. In questo moto viene impedita la così detta vittimizzazione secondaria.

Agli atti del processo gli avvocati hanno depositato anche la testimonianza di un uomo che, dopo l'allarme lanciato dalla giovane, l'aveva recuperata in motorino al Foro Italico. Secondo questa persona - che lo ha messo a verbale - quando avrebbe chiesto alla diciannovenne cosa fosse accaduto, lei gli avrebbe risposto che si sarebbe divertita con sette ragazzi (il settimo è R. P., l'unico imputato che era minorenne al momento dei fatti e che è già stato condannato in primo grado a 8 anni e 8 mesi con il rito abbreviato). Sempre attraverso indagini difensive, era stata raccolta anche la testimonianza dell'amica della vittima, che quella sera era con lei alla Vucciria e che poi era andata via, lasciandola con il gruppo di ragazzi.

Contro i giovani ci sono comunque dei dati inequivocabili: la vittima ha riferito che durante il rapporto di gruppo avrebbe urlato ripetutamente "basta" e che sarebbe caduta più volte, ma per tutta risposta avrebbe ottenuto le risate e gli sfottò dei suoi aggressori. Questo dato - che dimostra che almeno in quel momento la giovane non fosse consenziente - è stato confermato dalle intercettazioni a carico di alcuni degli imputati, che dicevano effettivamente che la ragazza gridava e che si era fatta male.