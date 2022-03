Cura delle necrosi delle ossa mascellari, lo studio di un team di ricercatori di Unipa diventa internazionale

Un team di ricercatori dell’Università degli Studi di Palermo ha contributo alla stesura delle prime raccomandazioni per igienisti dentali sul tema dell’osteonecrosi delle ossa mascellari da farmaci. Si tratta di Giuseppina Campisi, Rita Coniglio, Rodolfo Mauceri, Olga Di Fede e Vera Panzarella del Dipartimento DiChirOnS-Discipline chirurgiche, oncologiche e stomatologiche. Lo studio, dal titolo “The preventive care of medication-related osteonecrosis of the jaw (Mronj): a position paper by italian experts for dental hygienists”, è stato pubblicato in forma open access sulla rivista internazionale Supportive care in cancer.

"Il position paper - commenta Giuseppina Campisi - è stato realizzato nell’ambito delle attività del gruppo di ricerca clinica Valerio Margiotta dell’Università di Palermo, ricoprendo dal 2007 un ruolo guida in Italia nello studio e nella cura della osteonecrosi delle ossa mascellari. UniPa è, infatti, tra gli atenei protagonisti della stesura delle recenti Raccomandazioni italiane sull’argomento. L’articolo - conclude la docente - è il primo position paper in cui gli autori forniscono delle utili indicazioni per gli igienisti dentali, protagonisti, come gli odontoiatri e i prescrittori dei farmaci, della reale prevenzione della malattia mediante il controllo dei fattori di rischio, principalmente locali. Questo studio, dunque, colma una lacuna, cioè l’assenza in letteratura di un position paper dedicato alla professione dell’igienista dentale, figura cardine della tutela della salute orale nel terzo millennio".