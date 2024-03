Cultura della legalità, gruppo di studenti visita la caserma dei carabinieri di Partinico

I carabinieri della Compagnia di Partinico, nell'ambito del progetto di diffusione della cultura della legalità, hanno accolto nella loro caserma di via Edmondo De Amicis i ragazzi dell’Istituto di istruzione superiore Danilo Dolci di Partinico.

Gli studenti hanno visitato i locali della nuova caserma, simulato le operazioni di sopralluogo in una scena del crimine allestita per l’occasione nonché provato i mezzi e gli equipaggiamenti in dotazione. All’evento hanno partecipato 36 alunni e i rispettivi docenti accompagnatori.

Tuttavia la parte che più ha attirato la loro attenzione è stata quella organizzata dal Nucleo carabinieri Cinofili di Palermo-Villagrazia. Gli studenti infatti hanno potuto vedere in azione Lego, un cane specializzato nella ricerca di sostanze stupefacenti, che poi si è lasciato accarezzare dai ragazzi che non hanno esitato a giocare con lui.