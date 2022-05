VIDEO | Capaci, studenti e associazioni rinnovano la scritta della "casina no mafia"

In centinaia, dopo un lungo corteo, si sono ritrovati nel luogo in cui fu innescato l’esplosivo delle bombe che uccisero Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Testimonial della manifestazione, tra gli altri, il comico Roberto Lipari: "Che questa energia diventi seme per qualcosa di più grande"

Un lungo corteo, poi in centinaia si sono ritrovati alla "casina no mafia" di Capaci, per ritinteggiare e dare nuova luce all'iconica scritta realizzata nel luogo in cui fu innescato l’esplosivo delle bombe che uccisero Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Testimonial della manifestazione, tra gli altri, il comico Roberto Lipari: "Che questa energia diventi seme per qualcosa di più grande".

A commentare l'iniziativa, anche Alessandro Di Martino, amministratore unico di Amap, che è proprietaria dell'immobile: "Desidero ringraziare tutte le maestranze e i tecnici che hanno collaborato con le associazioni che hanno organizzato il corteo e la pittura per dare nuova brillantezza alla scritta No mafia sulla casetta di ingresso alla galleria Manolfo che sovrasta Capaci".

"Quella scritta - aggiunge Di Martino - è un'icona dell'impegno civile e della ribellione nonviolenta dei cittadini delle cittadine contro la violenza, la cultura di morte e l'illegalità di cui la mafia è portatrice. Amap è e sarà sempre al fianco di chi porta avanti questa battaglia".