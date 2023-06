Cento studenti stranieri di Medicina per un mese di tirocinio a Palermo

Anche quest’anno, Ersu e Segretariato Italiano Studenti in Medicina (Sism) collaborano per la realizzazione del progetto di mobilità bilaterale "Clerkship: Professional & Research Exchange".

Attraverso questa iniziativa, nel mese di Agosto, 100 giovani studenti in Medicina e Chirurgia provenienti da tutto il mondo verranno a fare tirocinio presso le nostre strutture ospedaliere nell’ambito delle attività della International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) cui aderisce il SISM.

Il progetto di Clerkship è basato sul principio della reciprocità, quindi altrettanti studenti dell’Ateneo palermitano durante l’anno avranno l’opportunità di fare esperienza per un mese nelle strutture ospedaliere e policlinici universitari dei cinque continenti, svolgendo un tirocinio clinico (SCOPE) o di ricerca (SCORE).

La selezione degli studenti viene fatta direttamente dal SISM: al Professional e Research Exchange si accede tramite il concorso delle singole sedi locali regolato dal Bando annuale. L’assegnazione avviene secondo la graduatoria e le condizioni di scambio previste dal paese ospitante.

Per il corrente anno accademico 2022/2023, il bando di partecipazione ha consentito di partecipare a 450 scambi SCOPE e 150 scambi SCORE. Gli scambi avranno luogo in più di 130 paesi aderenti all'IFMSA e in sedi di 36 Università italiane dove è presente il corso di laurea di Medicina e chirurgia.

“Quest’anno abbiamo firmato un’apposita convenzione con il SISM – dichiara il presidente di ERSU Palermo, Michele D’Amico – nella convinzione che agevolare questa Associazione significhi dare una grande opportunità di crescita ai futuri medici. Con convinzione, quindi, stiamo prevedendo spazi e posti letto nel periodo estivo, per mantenere il bacino degli studenti universitari della Sicilia occidentale nell’alveo dell’ importante scambio internazionale”.

“L’obiettivo è sviluppare apertura verso l’altro - dice Daria Clemenzi, presidentessa del SISM Palermo – qualità che ogni medico dovrebbe avere. Lo facciamo tramite l’incontro con professionisti di tutto il mondo, per diffondere spirito di multiculturalità tra medici in formazione. La Clerkship è un’opportunità di crescita personale resa possibile dalla collaborazione con ERSU PALERMO, che da anni crede nel valore del progetto e ci sostiene nella sua organizzazione”. Responsabili SISM Palermo del progetto della Clerkship di quest’anno, sia in entrata che in uscita, sono Costanza Borruso, Giulia Mossuto e Andrea Cataldo.