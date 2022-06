Studenti di una scuola di Carini ospiti della guardia costiera di Terrasini

Martedì mattina gli alunni del gruppo H dell’Istituto d’istruzione superiore “Ugo Mursia” di Carini sono stati ospiti della guardia costiera di Terrasini. Accompagnati dai militari imbarcati sulle motovedette i ragazzi hanno osservato i mezzi nautici utilizzati per le operazioni di soccorso e di polizia marittima, provando anche ad indossare i giubbotti di salvataggio. Durante la successiva visita negli uffici del Comando i ragazzi hanno appreso le diverse attività che la Capitaneria svolge quotidianamente; si sono poi messi in gioco nel simulare alcune chiamate standard alla radio della sala operativa e nella realizzazione dei nodi più usati in mare. La giornata, su input della professoressa Vita Russo, è stata pensata nell’ottica del promuovere l’inclusione dei ragazzi più fragili, i quali hanno subito accolto con entusiasmo questa nuova opportunità. Al termine, il comandante ha consegnato un attestato a tutti i partecipanti come ricordo della piacevole esperienza.