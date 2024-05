Mille studenti ripuliscono l’intera area del Foro italico: raccolte 3,5 tonnellate di rifiuti

Ieri mattina al Foro italico l’associazione Plasticfree (sezione di Palermo) ha organizzato la prima edizione “School Clean up day”, clean up dedicato interamente alle scuole sensibilizzate in questi anni. Hanno partecipato 8 scuole, di differente livello e grado, con circa mille studenti, oltre il corpo docenti. Riqualificata l’intera area del Foro italico, in particolare la zona prato, la villetta e la zona costiera in cui sono presenti i frangiflutti, per un totale di rifiuti raccolti di circa 3,5 tonnellate. La scuola che ha raccolto più rifiuti (circa 50 sacchi) è stata l’istituto superiore Regina Margherita.

L’evento è stato patrocinato dal Comune, con la presenza dallo stesso sindaco Lagalla all’apertura della raccolta, affiancato dall’assessore dell’Ambiente Alongi e dei presidenti della I e II circoscrizione. Presente anche la Croce rossa con una propria ambulanza e un’autobotte di acqua potabile fornita dalla città Metropolitana.

Durante la manifestazione è stata esposta un’opera d’arte raffigurante una balena di 7 metri interamente composta da plastica riciclata. L’opera dell’artista Antonella Cirrito, è stata realizzata con l’intreccio di 20 mila bottigliette di plastica e sta a simboleggiare le migliaia di esseri viventi che ogni anno muoiono perché rimaste intrappolate in materiali plastici.