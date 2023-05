Emergenza maltempo, gli studenti del Majorana di Palermo avviano una raccolta fondi per l'Emilia Romagna

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

I rappresentanti d'istituto del Majorana di Palermo in accordo con il comitato studentesco hanno deciso di avviare una raccolta fondi volontaria per l'emergenza maltempo, che sta colpendo la regione Emilia Romagna in questi giorni. "È necessario dare una mano anche da lontano, perché nell'impossibilità di agire di persona vogliamo mandare lo stesso un sostegno a questa popolazione che ha visto e vede tutt'ora il proprio territorio distrutto. Speriamo che la nostra iniziativa possa essere d'esempio per altri istituti scolastici, perché scuola non significa soltanto imparare nozioni limitate al programma ministeriale, scuola significa anche fare comunità e aiutare il prossimo", dicono i rappresentanti d'istituto Alessandro Salerno, Gloria Costantino, Rodolfo Cammarata e Gianluca Bonura.