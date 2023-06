Mangiano torta all'hashish prima di entrare in classe e si sentono male: 4 studenti dell'Umberto in ospedale

Mangiano una torta all'hashish prima di entrare a scuola e si sentono male, tanto da dover essere ricoverati in ospedale: tre al Policlinico e uno al Civico. E' successo a quattro studenti del liceo classico Umberto I. Sull'episodio indaga ora la polizia per individuare chi abbia fornito lo stupefacente per il dolce.

“Li abbiamo subito soccorsi – dice il dirigente scolastico Vito Lo Scrudato – e affidati ai sanitari. Al momento ci sono accertamenti in corso al vaglio delle forze dell’ordine. Gli studenti sono tutti della stessa classe".

I ragazzi sono stati portati in presidenza hanno cominciato a lamentare forti dolori, tachicardia e giramenti di testa. Poi hanno iniziato a vomitare. Sono stati ricoverati in seguito a una intossicazione da cannabinoidi. Qualche ora più tardi gli studenti sono rientrati ognuno nelle proprie abitazioni. La torta è stata inviata alla Scientifica per le analisi.