A lezione con la polizia ferroviaria: studenti in stazione a scuola di sicurezza

La polizia ferroviaria di Palermo, nell’ultima settimana, nell’ambito del progetto “Train… to be cool”, ha organizzato due lezioni speciali, direttamente in stazione, per dei giovani studenti della scuola media Riso di Isola delle Femmine e per una classe della primaria della scuola Alcide De Gasperi di Palermo.

I circa 60 alunni hanno raggiunto la stazione centrale a mezzo treno a bordo del quale gli agenti della Polfer hanno tenuto una lezione live sui temi della legalità e della sicurezza in ambito ferroviario. L’attività formativa è continuata sul piazzale della stazione dove la Polizia Ferroviaria ha allestito uno stand allo scopo di illustrare ai ragazzi l’ambito lavorativo e le attrezzature della Specialità.

Il percorso ha incluso anche la visita agli uffici della Polfer, tra cui la sala operativa da cui gli operatori gestiscono gli interventi in ambito ferroviario, treni compresi, in tutta la regione. "La conoscenza del mondo ferroviario e dei suoi potenziali pericoli - si legge in una nota - non poteva prescindere da un giro conoscitivo della stazione e dei suoi ambienti come la biglietteria, il deposito bagagli, i servizi disponibili nello scalo e soprattutto i colori presenti, come la linea gialla, da cui tenersi a debita distanza per non rischiare di essere travolti dai convogli, e i suoi suoni, come gli annunci a cui prestare attenzione".

"Grazie alla collaborazione con Trenitalia ed RFI - proseguono dalla polizia - è stata data ai ragazzi la possibilità di visitare un treno, compresa la cabina del macchinista, e di scoprirne le dotazioni di bordo ed i sistemi di sicurezza. Gli alunni delle medie hanno poi concluso il viaggio nel mondo ferroviario con la visita alla sala operativa di RFI da dove viene gestita la circolazione ferroviaria in tutta la Sicilia. Le giornate hanno suscitato vivo apprezzamento tra i docenti e grande entusiasmo tra i ragazzi, molti dei quali non avevano mai preso il treno e che da oggi potranno farlo in sicurezza facendo tesoro dei consigli della polizia ferroviaria. Gli incontri in stazione sono solo una parte dell’attività nelle scuole degli agenti della Polfer di Palermo che infatti, dall’inizio del 2024, ha già tenuto 26 incontri con la partecipazione di circa 1300 studenti di scuole di ogni ordine e grado di Palermo e provincia".