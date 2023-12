Gli studenti del Majorana e il minuto di rumore contro la violenza sulle donne

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La prima assemblea d’istituto dell'I.S. Majorana che si è svolta il 7 dicembre e alla quale hanno partecipato i nuovi rappresentanti d’istituto, Riccardo Pignataro, Alessandro Salerno, Francesco Gatto e Marco Mutolo, è stata aperta con un minuto di rumore in memoria di Giulia Cecchettin e di tutte le donne vittime di violenza.

"Abbiamo fatto il minuto di silenzio richiesto dal ministero dell’Istruzione e del merito poche settimane fa, ma adesso è tempo di fare rumore perché su questo tema non è più possibile restare in silenzio, quello che vogliamo fare è diffondere nei nostri compagni l'accettazione rigorosa del rifiuto e nelle nostre compagne il coraggio di parlare immediatamente con le famiglie e di denunciare subito episodi di violenza, perché l'amore non sfregia il viso e il corpo con schiaffi, pugni, calci o addirittura con l'acido. L'amore è avere cura l'uno dell'altro, preoccuparsi, ascoltarsi, accarezzarsi senza però dipendere da nessuno, perché la libertà di essere noi stessi è il dono e il diritto più grande che abbiamo", spiegano i rappresentanti d’istituto.