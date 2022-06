I piccoli alunni della "Don Rizzo" di Ciminna in visita alla stazione dei carabinieri

I piccoli alunni dell'istituto comprensivo "Don Rizzo" di Ciminna in visita alla stazione dei carabinieri. I bambini della prima e della seconda elementare, assieme alla dirigente scolastica, Giovanna Lascari, oltre a scoprire gli uffici hanno potuto anche conoscere i militari in servizio, guardare alcuni filmati e capire quindi più da vicino cosa comporta fare il carabiniere.

In occasione della visita dei circa 60 studenti, nella stazione di Ciminna erano presenti anche un'unità del nucleo cinofili di Palermo che, grazie alle abilità del cane Tyson, ha suscitato grande entusiasmo nei ragazzini e un equipaggio della sezione Radiomobile della compagnia di Bagheria a bordo della nuova Alfa Romeo Giulia, quotidianamente impegnato nel delicato compito del primo intervento.

Infine, per testimoniare ancora una volta la vicinanza della popolazione ai carabinieri, nel giardino della caserma è stato piantato un albero di ulivo - donato per l'occasione dalla scuola - dal comandante della stazione e dalla dirigente scolastica, con il contributo di tutti i bambini presenti in ricordo della giornata.