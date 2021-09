Assistenza agli studenti disabili, la Cgil denuncia: "Ancora nessuna risposta"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La scuola sta per cominciare e non c’è ancora una soluzione valida per l’assistenza igienico personale agli studenti disabili gravi e gravissimi. Lo denunciano la Cgil Sicilia e le categorie Funzione pubblica e Flc che, in una nota, rilevano che “la mancata attuazione di questo servizio di fatto impedisce ad alunni e studenti disabili di frequentare le lezioni”. Il sindacato sottolinea che “il suddetto servizio per essere efficace e compatibile con le esigenze e i bisogni di ogni soggetto diversamente abile, dovrebbe essere svolto da figure professionali in possesso di attestato di qualifica specifico”.

Una legge lo affida, in aggiunta alle mansioni previste dal loro contratto di lavoro, al personale Ata scelto d’ufficio, con 40 ore di formazione. Per Cgil, Fp e Flc “Gli Ata dovrebbero svolgere solo servizi di base perché non in condizione di assistere disabili gravi e gravissimi non autosufficienti, che hanno bisogno di assistenza continua da parte di operatori professionisti specializzati con qualifica di 900 ore e nella misura di un operatore per ogni alunno o studente disabile”. Negli anni passati il servizio è stato svolto dal personale specializzato delle cooperative sociali e delle associazioni accreditate”.

Il sindacato dice “basta al rimpallo delle responsabilità tra assessorati e chiede al governo regionale che siano messe a disposizione somme adeguare a garantire servizi aggiuntivi per l’intero anno scolastico”. E in assenza di risposte annuncia iniziative di lotta con il coinvolgimento di famiglie, associazioni e cooperative.