Studenti disabili ancora senza assistenza e precari senza lavoro: "Continua la lotta"

I contratti di lavoro degli Assistenti igienico personale rientrati ad ottobre nelle scuole stanno scadendo il 30 novembre e la Città Metropolitana ad oggi non ha confermato nessuna proroga del servizio, dicendo che non ci sono i soldi, mentre la Regione Siciliana/Assessorato continua a non mettere in atto le leggi vigenti e a non trasferire in modo scellerato risorse. E ci sono ancora gravemente Assistenti precari fuori dal lavoro e alunni disabili senza servizio, con l' ennesima interruzione di pubblico servizio, nonostante le scuole abbiano inviato da tempo alla Città Metropolitana tutta la documentazione necessaria.

Il tutto mentre il governo Meloni si appresta a tagliare senza alcun scrupolo milioni di euro ai fondi per la disabilità. Forte denuncia e pressione dei precari in piazza, presenti anche combattivi genitori di studenti lesi nei loro diritti basilari. La Città Metropolitana aveva inviato una Pec preventiva per un incontro per il 22 novembre al fine di depotenziare l'iniziativa di lotta ma precari e genitori hanno protestato ugualmente diffondendo alla cittadinanza un volantino di denuncia e con interventi al megafono. In assemblea pubblica si è fatto il punto particolare della lotta inserendola nella situazione più generale che si vive in questo paese con un governo quale quello attuale Meloni che vuole avanzare rapido nella marcia verso un moderno regime, vedi la questione dell'attacco al diritto di sciopero o del premierato per esempio, attaccando sempre più pesantemente lavoratori, operai precari, disoccupati, migranti, donne, studenti che sono chiamati a lottare e ad organizzarsi a cominciare dalla difesa di diritti immediati che oggi si vogliono cancellare completamente La lotta continua!

Precarie e precari, assistenti igienico-personale Slai Cobas sc Palermo